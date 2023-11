Islands Touristenmagnet Blaue Lagune vorsorglich geschlossen

Die Blaue Lagune in Island wird vorsorglich bis zum 16. November geschlossen. In unmittelbarer Nähe der Touristenattraktion nehmen Erdbeben an Häufigkeit und Stärke zu. Expertinnen und Experten deuten dies als Vorboten eines Vulkanausbruchs. Gesichert ist diese Theorie allerdings nicht, weshalb die Regierung noch keine offizielle Warnung herausgegeben hat. Island-Reisende sollten dennoch wachsam sein und sich mit dem Verhalten bei Erdbeben und Vulkanausbrüchen vertraut machen.



Die Blaue Lagune ist bis zum 16. November nicht für Gäste zugänglich.



Vulkanausbruch in Island möglich



Seit Ende Oktober erschüttern bis zu 1.200 Beben täglich die Region im Südwesten Islands. Am 8. November wurde in der Küstenstadt Grindavík erstmals ein Erdbeben der Stärke fünf gemessen. Expertinnen und Experten deuten diese Naturereignisse als Hinweise auf einen Vulkanausbruch. Doch wo, wie stark und ob es überhaupt dazu kommt, ist unklar. Dennoch reagieren die Betreiber der Blauen Lagune und die lokalen Behörden mit Vorsichtsmaßnahmen.



Verhaltensweisen bei Erdbeben und Vulkanausbrüchen



Das Auswärtige Amt rät, den Anweisungen der örtlichen Behörden unbedingt Folge zu leisten. Verbote, Beschilderungen und Warnhinweise sollten beachtet werden. Ausführliche Informationen erhalten Reisende in den Merkblättern des Deutschen GeoForschungsZentrums

