Island: Interaktive Karte vereinfacht die Reiseplanung

München, 22.08.2023 | 12:18 | ksu

Das isländische Fremdenverkehrsamt stellt Reisenden mit der Map of Iceland einen neuen Service zur Verfügung. Die interaktive Karte ermöglicht die Planung einer individuellen Reiseroute. Die Datenbank listet neben beliebten Aktivitäten auch Restaurants und weitere Inselhighlights. Dieses neue Angebot ist sowohl für einzelne Regionen wie auch für die gesamte Insel nutzbar.



Die interaktive Karte Map of Iceland ermöglicht Island-Reisenden eine komfortable Urlaubsplanung.

Die Planung eines Islandurlaubs ist für Reisende nun mit wenigen Klicks möglich. Über die interaktive Landkarte Map of Iceland der isländischen Tourismusinformation Visit Iceland können Urlauberinnen und Urlauber ihre Reiseroute über einen zentralen Service planen, nachträglich überarbeiten und mit weiteren Personen teilen. Neben ihrer ganz persönlichen Reiseroute mit Ortsmarkern stehen den Nutzenden auch Bilder sowie Kontaktinformationen der einzelnen Zwischenstopps zur Verfügung. Visit Iceland bietet Gästen mit ihrem neuen Service so einen Überblick über mögliche Aktivitäten für eine individuelle Tagesplanung. Bisher ist die Karte ausschließlich auf Englisch verfügbar.Nicht nur Aktivitäten wie Reiten, Mountainbiken oder Badeausflüge zu beliebten Thermalquellen lassen sich über die Map of Iceland planen. Die Karte bietet für alle Interessengebiete die passenden Angebote: Neben Pubs und Nachtclubs finden Reisende auch Informationen über Kulturzentren, Galerien und Museen sowie Theater. Selbst die Suche nach passenden Unterkünften entlang der Reiseroute wird durch die interaktive Karte erleichtert. Diese lassen sich zudem nach einzelnen Unterkunftsformen wie zum Beispiel Bed & Breakfast, Ferienwohnung oder Camping filtern. Darüber hinaus können Islandreisende ebenfalls auf eine Datenbank an Bustouren und Fährhäfen zugreifen oder sich günstig gelegene Tankstellen beziehungsweise E-Ladesäulen auf der geplanten Strecke anzeigen lassen.Der Inselstaat im Nordatlantik ist bei Urlauberinnen und Urlaubern ein beliebtes Reiseziel. Zahlreiche Airlines fliegen von deutschen Flughäfen wie Berlin, Düsseldorf, Frankfurt oder München zu teils günstigen Preisen die isländische Hauptstadt Reykjavík an. Deutsche Staatsangehörige benötigen zudem lediglich einen gültigen Personalausweis oder Reisepass, um in die seit 2008 wiederholt als das sicherste Land der Welt ausgezeichnete Destination einreisen zu können.