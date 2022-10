Israel schafft Einreiseformular ab

München, 19.10.2022 | 14:33 | soe

Israel hat in diesem Monat eine weitere Hürde für die Einreise von Urlauberinnen und Urlaubern abgeschafft. Seit dem 9. Oktober muss kein Einreiseformular mehr ausgefüllt werden, wenn Reisende in dem nahöstlichen Staat ankommen. Der Nachweis über eine Corona-Impfung oder einen negativen Test wird bereits seit längerem nicht mehr verlangt.



Die israelischen Behörden fordern zwar nicht länger das Ausfüllen eines Einreiseformulars, rufen Gäste aber dennoch zur Vorsicht auf. Insbesondere der Einschleppung neu auftretender Stämme des Coronavirus gilt die Sorge. Wer sich innerhalb von zehn Tagen nach seiner Ankunft in dem Land krank fühlt, ist deshalb angehalten, einen PCR-Test vornehmen zu lassen. Für Einreisende ist dieser kostenfrei, wenn sie ein Flug- oder Kreuzfahrtticket oder die Zahlungsbestätigung der Gebühr einer Grenzüberquerung auf dem Landweg vorweisen können. Testmöglichkeiten gibt es am internationalen Flughafen Ben Gurion sowie in mehreren Testzentren.Die generelle Maskenpflicht in Israel wurde abgeschafft, an den meisten Orten gilt nun lediglich eine Empfehlung zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes. Diesen sollten Personen beispielsweise in Flughafengebäuden, in öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Veranstaltungen aufsetzen. In Räumlichkeiten des Gesundheitswesens wie Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen gilt die Maskenpflicht hingegen weiterhin, sowohl für das Personal als auch für Besuchende und Patienten sowie Patientinnen.Um nach Israel einreisen zu dürfen, sind im Moment keinerlei Corona-Beschränkungen mehr zu beachten. Reisende müssen lediglich eine gültige Auslandskrankenversicherung, welche auch Infektionen mit COVID-19 abdeckt, nachweisen. Zu den regulären Einreisevoraussetzungen zählt für deutsche Staatsangehörige allerdings der Besitz eines Reisepasses, der noch mindestens sechs Monate über die Reise hinaus gültig ist. Ein vorläufiger Reisepass wird ebenfalls akzeptiert, ein Personalausweis jedoch nicht. Bei einem Aufenthalt von bis zu drei Monaten ist kein Visum nötig.