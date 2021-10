Israel öffnet für Touristen ab 1. November

München, 22.10.2021 | 08:44 | soe

Israel hat angekündigt, nach über eineinhalb Jahren weitgehender Einreisesperre wieder internationale Touristen ins Land zu lassen. Ab dem 1. November dürfen die Urlauber unter Auflagen nach Israel einreisen, wie das Fluginformationsportal Aero berichtet. Als Voraussetzung dafür gilt eine vollständige Corona-Impfung oder Genesung.



Gemäß einer ministeriellen Entscheidung vom 21. Oktober will sich Israel ab nächstem Monat wieder für den internationalen Tourismus öffnen. Zu dem Entschluss kamen Ministerpräsident Naftali Bennett, Gesundheitsminister Nitzan Horowitz und Tourismusminister Joel Raswosow, eine finale Absegnung durch die Regierung steht aktuell jedoch noch aus. Unterdessen wurden die Bedingungen für die Anerkennung des Impfschutzes bereits klar definiert.Je nach dem erhaltenen Impfstoff muss unterschiedlich viel Zeit vergangen sein, bis die israelischen Behörden den Impfschutz als vollständig anerkennen. Wer beide Dosen des Mittels von Biontech/Pfizer bekommen hat, darf schon sieben Tage nach der Gabe der letzten Dosis nach Israel einreisen. Mit den Vakzinen von Astrazeneca, Moderna, Sinopharm oder Sinovac Geimpfte müssen zwei Wochen nach der Zweitimpfung abwarten. Für Empfänger des Einmalimpfstoffs von Johnson & Johnson gilt ebenfalls ein Mindestabstand von zwei Wochen, auch wenn dieser bereits aufgefrischt wurde. Genesenen wird die Einreise gestattet, wenn sie einen wenigstens elf Tage alten, positiven Corona-Test vorweisen können oder zusätzlich zu ihrer Genesung mindestens eine Dosis eines von der WHO anerkannten Impfstoffs erhalten haben.Israel gehörte zu den weltweiten Impf-Pionieren und erreichte bereits kurze Zeit nach Verfügbarkeit der Corona-Impfstoffe eine verhältnismäßig hohe Impfquote. Dennoch stiegen die Infektionszahlen seit Juli 2021 wieder sprunghaft an und erreichten Mitte September ein Allzeithoch mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 870. Inzwischen hat sich die Pandemielage jedoch wieder deutlich entspannt. Mit Stand zum 22. Oktober verzeichnet Israel einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 91,6 und liegt damit knapp unter den aktuell in Deutschland gemessenen 95,1. Rund 65 Prozent der Bevölkerung gilt als vollständig geimpft, mindestens 70 Prozent haben eine erste Dosis erhalten.