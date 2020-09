Maskenpflicht und Abstandsregeln: Italien verlängert Maßnahmen gegen Corona

München, 08.09.2020 | 07:54 | soe

Italien hat die derzeit geltenden Hygieneregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie um einen weiteren Monat verlängert. Bis mindestens zum 7. Oktober müssen Bewohner und Besucher des Mittelmeerstaates in öffentlichen Gebäuden sowie Verkehrsmitteln eine Maske tragen. Zudem bleibt landesweit ein Mindestabstand von einem Meter geboten.



Weiterhin nicht öffnen dürfen Nachtclubs, Diskotheken und Stadien, auch Konzerte sind verboten. Größere Ansammlungen von Menschen sind ebenfalls untersagt, selbst im Freien ist enges Zusammenstehen auf belebten Plätzen nicht gestattet. An Stränden und Seen müssen die Sonnenschirme und Liegen mit genügend Abstand aufgestellt werden, pro Schirm ist eine Fläche von zehn Quadratmetern vorgesehen. Des Weiteren erlauben viele Strandbäder den Zugang nur nach vorheriger Buchung. Wer sich nicht an die Hygieneregeln hält, muss je nach Region und Schweregrad mit Geldstrafen bis zu 3.000 Euro rechnen.Indes haben sich die Gastronomie sowie die berühmtesten Touristenattraktionen in Italien auf die besondere Situation eingestellt. In Restaurants müssen Gäste eine Maske tragen, vielerorts werden derzeit nur Plätze auf dem Freisitz angeboten. Besucher des Petersdoms oder des Kolosseums im Rom, des Schiefen Turms von Pisa oder des Mailänder Doms haben unter Einhaltung der Hygieneregeln Zugang zu den Sehenswürdigkeiten.