Italien: Achtung bei der Einreise im Juni vor G7-Gipfel

Kurz vor dem G7-Gipfel in Apulien Mitte Juni ergreift Italien höhere Sicherheitsmaßnahmen an seinen Grenzen. So müssen Flugreisende ihre Reisedokumente vor dem Abflug überprüfen lassen, beim Grenzübertritt mit dem Auto ist mit Kontrollen zu rechnen. Es wird dringend geraten, stets einen gültigen Reisepass oder Personalausweis mitzuführen.



Italienreisende müssen sich in diesem Monat auf einige Besonderheiten einstellen. Ab dem 5. Juni beginnt das südeuropäische Urlaubsland mit verstärkten Kontrollen an den Grenzübergängen zu den Schengen-Nachbarländern, wodurch es zu massiven Staus kommen kann. Normalerweise dürfen Autoreisende aus Deutschland die Grenzübergänge ab Österreich oder der Schweiz nach Italien frei passieren, von Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie einmal abgesehen. Aufgrund des anstehenden G7-Gipfels im apulischen Luxushotel Borgo Egnazia werden Einreisende jedoch zwei Wochen lang beim Grenzübertritt kontrolliert, das Schengenabkommen gilt in dieser Zeit in Italien als außer Kraft gesetzt. Reisende mit dem Auto müssen deshalb damit rechnen, an den Grenzen zu Italien in den nächsten Wochen vermehrt in Staus zu geraten.Wer im Juni mit dem Flugzeug in den Italien-Urlaub starten möchte, sollte nach Möglichkeit den Online-Checkin nutzen. Die italienischen Behörden verlangen während der kommenden Wochen eine Prüfung der Reisedokumente vor dem Abflug, wie das Branchenportal Aerotelegraph berichtet. Reisende können die Daten aus ihrem Pass oder Personalausweis vorab hinterlegen, wenn sie online einchecken. Sie sollten jedoch daran denken, das genutzte Dokument dennoch auf ihrer Reise jederzeit mitzuführen und auf Verlangen vorzeigen zu können. Für deutsche Staatsangehörige genügt zur Einreise nach Italien ein gültiger Personalausweis, alternativ kann auch der Reisepass verwendet werden.Der Gipfel der G7 findet vom 13. bis zum 15. Juni im süditalienischen Apulien statt, Veranstaltungsort ist das Hotel Borgo Egnazia in der Gemeinde Savelletri. Dort treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und USA. Italien hat seit dem 1. Januar 2024 für ein Jahr den Vorsitz der G7 inne.