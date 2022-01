Italien erleichtert Einreise ab 1. Februar

München, 27.01.2022 | 15:25 | soe

Italien lockert zum 1. Februar die Einreiseregeln. Ab dann genügt nach einer Anordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza ein Grüner Pass beziehungsweise das digitale COVID-Zertifikat der EU, um aus einem anderen Staat der Europäischen Union in das Urlaubsland einreisen zu dürfen. Der zusätzliche Corona-Test für Geimpfte und Genesene sowie die Quarantäne für alle anderen Reisenden entfallen.



Italien setzt mit der Neuregelung die Empfehlung der Europäischen Union um, welche die Rückkehr zum digitalen COVID-Zertifikat als alleinige Einreisebedingung gefordert hatte. In Italien heißt das Dokument Grüner Pass und belegt gemäß der 3G-Regel eine kürzliche negative Testung, eine Impfung oder eine Genesung von dem Virus. Dabei bleibt zunächst unklar, wie lange Genesungszertifikate anerkannt werden sollen. Italien hatte deren Gültigkeitsdauer ab dem 1. Februar eigentlich auf sechs Monate begrenzt. Dies widerspricht jedoch dem offiziell von der EU empfohlenen Standard von neun Monaten.Erst Mitte Dezember hatte Italien eine zusätzliche Testpflicht für die Einreise erlassen, welche auch von vollständig geimpften und genesenen Reisenden einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test oder einen höchstens 24 Stunden alten Antigentest verlangt. Für Personen ohne Impfung oder Genesung gilt die gleiche Testvorschrift, sie müssen sich allerdings zusätzlich direkt nach der Einreise für fünf Tage in Quarantäne begeben und die örtliche Gesundheitsbehörde informieren. Ab dem 1. Februar entfällt jedoch auch die Isolierungspflicht.Beachten sollten Urlauber und Urlauberinnen jedoch, dass innerhalb Italiens strengere Bestimmungen herrschen. So dürfen Restaurants und Hotels nur Gäste aufnehmen, wenn diese ab zwölf Jahren eine Corona-Impfung oder Genesung belegen können. Für Ungeimpfte und nicht Genesene bleibt der Zutritt auch mit negativem Testergebnis verwehrt. Die 2G-Regel findet darüber hinaus in öffentlichen Verkehrsmitteln, Museen, Schwimmbädern und Wintersportgebieten Anwendung. Italien verzeichnet mit Stand zum 27. Januar eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.928, 5, das Land gilt seit dem 1. Januar als Hochrisikogebiet nach Einstufung des Robert Koch-Instituts.