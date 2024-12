Italien führt Helmpflicht für E-Scooter ein

München, 20.12.2024 | 15:27 | ksu

Seit dem Wochenende gilt in Italien eine Helmpflicht für E-Scooter. In Städten wie Rom, Florenz und Mailand hat die Polizei bereits die ersten Bußgelder verhängt. Wer ohne Helm unterwegs ist, muss 50 Euro zahlen. Die Regelung ist Teil eines Maßnahmenpakets zur Verkehrssicherheit, das von der Regierung Meloni eingeführt wurde. Die neuen Vorschriften stoßen jedoch auf Kritik von Verleihern, Fahrenden und der Verkehrs-Allianz.



E-Scooter dürfen in Italien nur noch mit Helm und Kennzeichen gefahren werden.

Mit der neuen Helmpflicht möchte Italien die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Besonders in touristischen Städten wie Rom, Florenz und Mailand trifft die Regelung viele E-Scooter-Nutzende unvorbereitet. Ausländische Touristinnen und Touristen beschweren sich, nicht ausreichend informiert worden zu sein. "Natürlich ist es vernünftig, einen Helm aufzusetzen. Aber wo soll ich den herbekommen?", sagte etwa der deutsche Rom-Besucher Julian Dost der dpa. Trotz der neuen Vorschrift drückte die Polizei am ersten Wochenende oft ein Auge zu. Dennoch wurden bereits die ersten Bußgelder in Höhe von 50 Euro verhängt.

Kritik von Verleihern und Verkehrs-Allianz



E-Scooter-Verleiher wie Lime und Dott kritisieren die neuen Regelungen scharf. Andrea Giaretta von Dott erklärte, es sei praktisch unmöglich, Roller mit Helmen auszustatten. Die Allianz für nachhaltige Mobilität, die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen vertritt, sprach von einem "totalen Chaos" und beklagte überlastete Telefonleitungen bei den Vermietern. Neben der Helmpflicht müssen E-Scooter in Italien künftig auch ein Nummernschild tragen.

Maßnahmenpaket zur Verkehrssicherheit



Die Helmpflicht ist Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets, mit dem die Regierung Meloni die Zahl der Verkehrstoten senken will. Neben der Helmpflicht für E-Scooter wurde das Bußgeld fürs Telefonieren am Steuer auf mindestens 250 Euro erhöht. Verkehrsminister Matteo Salvini sprach von einem notwendigen Schritt gegen den "Dschungel auf den Straßen". Im vergangenen Jahr kamen 21 Menschen bei Unfällen mit E-Scootern ums Leben.

E-Scooter-Regelungen im Vergleich



Auch in anderen Ländern sorgen E-Scooter für Diskussionen. In Paris und Madrid ist der Verleih von E-Scootern komplett verboten. In Deutschland gibt es bislang keine Helmpflicht. Hier dürfen die Roller ab einem Alter von 14 Jahren ohne Führerschein genutzt werden.



Quelle: dpa