Italien: Generalstreik am 20. Juni betrifft Flüge, Züge und Nahverkehr

ITA Airways musste bereits 34 Flüge – sowohl inneritalienisch als auch international – streichen. Betroffen sind unter anderem Verbindungen zwischen Rom, Mailand und London. Weitere Airlines könnten folgen, da das Bodenpersonal und externe Dienstleister auf Flughäfen ebenfalls zum Streik aufgerufen sind. Flüge sind laut italienischem Luftfahrtgesetz nur in den Zeitfenstern von 7 bis 10 Uhr sowie von 18 bis 21 Uhr garantiert. Passagierinnen und Passagiere sollten unbedingt den Status ihres Flugs online prüfen.

Zug- und Nahverkehr stark eingeschränkt

Im Bahnverkehr sind ab Donnerstagabend, 19. Juni, 21 Uhr bis Freitagabend, 21 Uhr zahlreiche Ausfälle bei Fern- und Regionalzügen angekündigt. Auch in Städten wie Rom und Mailand kommt es zu Ausfällen im Bus-, Tram- und U-Bahn-Betrieb. In Rom fahren die Verkehrsmittel nur bis 8:30 Uhr und wieder zwischen 17 und 20 Uhr. In Mailand sind Verbindungen bis 8:45 Uhr und zwischen 15 und 18 Uhr garantiert. Auch der Autobahnverkehr ist betroffen: Mautstationen bleiben zwischen Donnerstagabend und Freitagabend geschlossen, was zu Staus führen kann.