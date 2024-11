Italien: Generalstreik auch am 13. Dezember erwartet

München, 29.11.2024 | 14:45 | spi

Am 13. Dezember rufen italienische Gewerkschaften erneut zu einem landesweiten Generalstreik auf, der große Auswirkungen auf den Bahn-, Fähr- und Taxiverkehr haben wird. Einschränkungen im öffentlichen Leben sowie Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten. Reisende sollten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen beachten und Demonstrationen sowie Menschenansammlungen meiden.



Der Generalstreik am 13. Dezember könnte den Verkehr in Italien erheblich beeinträchtigen.

Der Generalstreik wird insbesondere den Bahn-, Fähr- und Taxiverkehr beeinträchtigen. Während der Luftverkehr voraussichtlich nicht betroffen sein wird, müssen sich Reisende auf Verspätungen und Ausfälle bei öffentlichen Verkehrsmitteln einstellen. Lokale Behörden rechnen zudem mit Verkehrsbehinderungen, da Demonstrationen und Straßenblockaden in urbanen Zentren möglich sind.Bereits heute, am 29. November, findet ein landesweiter Generalstreik statt, der auch den Flugverkehr beeinträchtigt. Flüge wurden gestrichen, insbesondere bei Inlands- und Kurzstreckenverbindungen. Im Gegensatz dazu soll der Generalstreik im Dezember keine Auswirkungen auf den Luftverkehr haben. Die Schwerpunkte der Arbeitsniederlegungen liegen bei Bahn-, Fähr- und Taxidiensten.Reisende sollten am 13. Dezember Vorsicht walten lassen und Demonstrationen, Menschenansammlungen und Straßensperrungen weiträumig umgehen. Lokale Anweisungen der Sicherheitskräfte sind zu beachten, um unvorhersehbaren Zwischenfällen vorzubeugen. Aufgrund möglicher Verkehrsbehinderungen wird empfohlen, Reisen frühzeitig zu planen oder auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen.