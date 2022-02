Italien lockert Corona-Regeln: Hotels und Restaurants mit 3G für Touristen

München, 03.02.2022 | 09:47 | soe

Italien lockert die Zugangsbeschränkungen für Hotels und Restaurants. Ausländische Urlauberinnen und Urlauber dürfen diese Einrichtungen nun nach dem 3G-Prinzip betreten, ungeimpfte sowie nicht genesene Personen sind also mit negativem Test willkommen. Bisher galt das 2G-Modell, der Zugang war damit geimpften und genesenen Gästen vorbehalten.



Mit der Maßnahme zeigt sich Italien konsequent in seiner Lockerungspolitik. So hatte das beliebte Urlaubsland zum 1. Februar bereits seine Einreisebestimmungen an die Empfehlung der Europäische Union angepasst und gestattet seither Reisenden aus EU-Staaten, mit einem Nachweis nach dem 3G-Prinzip ohne weitere Auflagen einzureisen. Für das Betreten von Hotels und Gaststätten war seither allerdings noch ein Impf- oder Genesungszertifikat nötig, sodass Urlauber und Urlauberinnen ohne diesen Nachweis innerhalb des Landes mit starken Einschränkungen konfrontiert waren. Am 2. Februar beschloss nun der Ministerrat in Rom, dass für ausländische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen auch ein negativer Corona-Test ausreicht, um in Hotels einchecken beziehungsweise in Restaurants essen zu dürfen.Vorangegangen waren der Entscheidung Beschwerden der italienischen Tourismusindustrie. So benachteiligte die strikte 2G-Regel nicht nur ungeimpfte und nicht genesene Reisegäste, sondern auch all jene, die mit einem nicht in der EU zugelassenen Präparat gegen Corona geimpft wurden. Durch die Lockerung haben nun auch Urlauberinnen und Urlauber mit Impfungen aus China und Russland die Möglichkeit, Restaurants und Hotels zu betreten. Darüber hinaus plant die italienische Regierung, den Super Green Pass – also die nationale Version des 2G-Nachweises – für Bürger und Bürgerinnen mit Booster-Impfung unbefristet gelten zu lassen.Die Infektionszahlen in Italien liegen noch immer auf hohem Niveau, zeigen jedoch seit knapp zwei Wochen eine sinkende Tendenz. Mit Stand zum 3. Februar liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.411,7. Am 21. Januar hatte sie noch die Zweitausendermarke überschritten. Die Impfquote im Land ist mit 76,5 Prozent vollständig geimpfter Bevölkerung hoch, mehr als die Hälfte der Italienerinnen und Italiener hat bereits eine Auffrischungsdosis erhalten.