Italien und Kroatien keine Risikogebiete mehr

München, 25.02.2022 | 14:02 | soe

Die positive Pandemie-Entwicklung in Europa führt in dieser Woche erneut zur Streichung zahlreicher Staaten von der Liste der Hochrisikogebiete des Robert Koch-Instituts. Unter ihnen sind auch mehrere beliebte Urlaubsländer, so verlieren ab kommendem Sonntag Schweden, Italien und Kroatien den Hochrisikostatus. Darüber hinaus werden Polen, Belgien und mehrere Ziele in der Karibik von der Risikoliste getilgt.



Kroatien und Italien stehen ab dem 27. Februar nicht mehr auf der Hochrisikoliste des RKI.



Schweden und die Seychellen keine Risikogebiete mehr



Wer Urlaub im Norden Europas bevorzugt, wird sich über die Entlistung Schwedens als Hochrisikogebiet freuen. Im Indischen Ozean werden die Seychellen nicht mehr auf der Liste des RKI geführt, in der Karibik fällt die Reisewarnung für Antigua und Barbuda, das französische Übersee-Departement Guadeloupe, die französischen Gebietskörperschaften St. Barthélemy und St. Martin, Grenada, die überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius und St. Maarten sowie St. Lucia. Auf europäischem Gebiet gilt die Entwarnung außerdem für Albanien, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Luxemburg, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, die Republik Moldau, San Marino, Serbien, die Ukraine und Ungarn.



Australien wird entlistet



