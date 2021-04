Italien öffnet Strände mit Corona-Regeln

München, 21.04.2021 | 08:57 | soe

Italien hat im Rahmen seines angekündigten Öffnungsplans auch die Wiederöffnung der Strände, Lidos und Außenpools in Aussicht gestellt. Ab dem 15. Mai sollen die Bademöglichkeiten wieder zugänglich gemacht werden, dabei sorgen Corona-Regeln für die Sicherheit der Besucher. Ab Juni könnte in Italien dann auch der Tourismus wieder anlaufen.



Italien bereitet sich darauf vor, seinem Status als eines der beliebtesten Urlaubsländer im Sommer 2021 wieder gerecht zu werden. Eine besondere Rolle spielen dabei die Strände, traditionell Hauptanlaufstellen für Touristen in dem Mittelmeerland. Damit sich Besucher und Einheimische unter sicheren Bedingungen am Strand aufhalten können, sollen die Corona-Sicherheitsprotokolle aus dem Jahr 2020 in verbesserter Form wieder in Kraft treten. Wie der Präsident der italienischen Küstengewerkschaft Antonio Capacchione im Interview mit der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos erklärte, seien dabei Sonderregeln für Geimpfte denkbar.Da im Sommer 2021 noch kein flächendeckender Impfschutz der Strandbesucher zu erwarten ist, sind jedoch generelle Schutzmaßnahmen vorgesehen. So müssen Sonnenschirme im Abstand von mindestens fünf Metern zueinander aufgestellt werden, Sonnenliegen mit Abständen von je zwei Metern. Dies gilt jeweils für Nutzer, die nicht im gleichen Haushalt leben. Die Zugänge zu den Küstenabschnitten erfolgen ausgeschildert auf getrennten Wegen für ankommende und den Strand verlassende Besucher. Termine für den Strandbesuch können wie bereits im letzten Jahr online gebucht werden, dabei werden bestimmte Zeitfenster vergeben. Nach jedem Gebrauch werden die Sonnenliegen und -stühle desinfiziert.Für Services und Käufe in den Strandbädern sollte nach Möglichkeit elektronisch gezahlt werden, in den Strandrestaurants sind Buffets sowie Selbstbedienungsangebote nicht gestattet. Während Strandpartys weiterhin nicht stattfinden, sollen Sportarten wie Beachvolleyball hingegen im Sommer 2021 wieder möglich sein. Ab dem 26. April sieht der Öffnungsplan Italiens die Wiederaufnahme von Kontaktsportarten vor, in Regionen der Stufe Weiß sollen dann auch Sportanlagen an den Stränden wieder genutzt werden dürfen.Derzeit sind innerhalb Italiens keine touristischen Reisen erlaubt, aus der EU einreisende Personen unterliegen noch bis mindestens zum 30. April einer Test- und fünftägigen Quarantänepflicht. Für Lockerungen dieser Maßnahmen möchten die italienischen Behörden noch kein festgelegtes Datum nennen, sie hängen stark von der Entwicklung der Pandemielage ab. Gegenüber dem italienischen Fernsehsender La7 äußerte Tourismusminister Massimo Garavaglia jedoch die Hoffnung, ab dem 2. Juni erste Reisebeschränkungen zu lockern. An diesem Datum wird der italienische Nationalfeiertag Festa della Repubblica begangen. Langfristig ist eine vollständige Öffnung des italienischen Tourismus bis Ende Juli anvisiert, die Basis dafür soll entweder ein für Italien eigener Impfpass oder der von der EU entwickelte digitale grüne Pass bilden.