Italien verhängt Quarantäne bei Einreise über Ostern

München, 31.03.2021 | 10:57 | soe

Italien führt vorübergehend wieder eine Quarantäne für Einreisende aus EU-Staaten ein. Über die Osterfeiertage vom 31. März bis zum 6. April müssen sich demnach auch Deutsche bei der Einreise nach Italien für fünf Tage isolieren. Zusätzlich werden ein Corona-Test vor der Abreise und ein weiterer nach der fünftägigen Quarantäne fällig.



In der vom italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza unterzeichneten Verordnung wird die Einreise nach Italien aus anderen EU-Mitgliedsstaaten über Ostern 2021 geregelt. Demnach müssen sich sowohl heimkehrende Italiener als auch ausländische Besucher vor Reiseantritt einem Corona-Test unterziehen und dessen negatives Ergebnis vorweisen. Direkt nach der Ankunft beginnt die Verpflichtung zu einer Quarantäne von fünf Tagen, nach deren Ablauf ein zweiter Test erfolgen muss. Ausnahmen gelten nur dann, wenn die Einreise dringend notwendig ist und dies auch nachgewiesen werden kann. Der Minister gab die neue Regelung am 30. März selbst auf Twitter bekannt.Dass Einreisende aus EU-Ländern bei der Ankunft in Italien einen negativen Corona-Test vorzeigen müssen, galt bereits vor der Osterregelung. Dieser darf frühestens 48 Stunden vor der Einreise durchgeführt worden sein, anerkannt werden neben PCR-Tests auch Antigen-Schnelltests. Zusätzlich müssen Ankömmlinge eine ausgefüllte Einreiseerklärung vorweisen. Wer von außerhalb der EU nach Italien reist, muss sich nach wie vor in eine 14-tägige Quarantäne begeben.Über die Ostertage hat Italien auch innerhalb des Landes die Corona-Regeln verschärft. So wird vom 3. bis zum 6. April das gesamte Staatsgebiet von den Behörden als „Rote Zone“ betrachtet, in dem die entsprechenden Vorgaben gelten. Reisen zwischen den italienischen Regionen, das Verlassen der eigenen Gemeinde sowie Osterbesuche im großen Kreis sind damit untersagt. Auslandsreisen bleiben für die Italiener jedoch auch während dieser Zeit möglich, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Dagegen gibt es nun Proteste des italienischen Hotelierverbandes Federalberghi, der die Unterkunftsbetreiber in Italien benachteiligt sieht.