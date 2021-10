Italien: Streik vom 15. bis 20. Oktober angekündigt

München, 15.10.2021 | 09:48 | rpr

Die Streikwelle in Italien setzt sich weiter fort. Wie das Informationsportal A3M berichtet, wurde vom 15. bis zum 20. Oktober ein erneuter landesweiter Generalstreik angekündigt. Reisende müssen sich in diesem Zeitraum aufgrund von Demonstrationen auf erhebliche Einschränkungen im Flugsektor und öffentlichen Leben einstellen.



Zwischen dem 15. und 20. Oktober findet in Italien ein landesweiter Generalstreik statt.

Nachdem bereits am vergangenen Montag im Zuge eines landesweiten Arbeitsausstandes Flüge gestrichen wurden und es im öffentlichen Nahverkehr zu erheblichen Einschränkungen kam, folgt nun der nächste Generalstreik. Zwischen Freitag und kommendem Mittwoch müssen sich Reisende in Italien erneut auf Ausfälle und Einschränkungen im Transportsektor einstellen. Grund hierfür sind landesweit angesetzte Demonstrationen, die sich überwiegend gegen die verpflichtende Einführung des Grünen Passes für Arbeitnehmer richten.Nähere Informationen hinsichtlich der örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten der Arbeitsausstände und Demonstrationen hat die US-amerikanische Botschaft in Italien herausgegeben. Im Zuge der verpflichtenden Einführung des Grünen Passes für Arbeitnehmer wurden für den 15. und 16. Oktober landesweite Demonstrationen angekündigt. Demnach soll am 15. Oktober zwischen 14 und 20 Uhr an der Piazza Bocca della Verità eine Demonstration mit rund 2.000 erwarteten Teilnehmern stattfinden. Für den 16. Oktober werden in Rom auf der Piazza San Giovanni sowie landesweit Proteste erwartet. Reisende in Italien müssen sich auf lokale Einschränkungen im öffentlichen Leben einstellen und sollten aufgrund möglicher Ausschreitungen Orte der Demonstrationen meiden. Darüber hinaus kommt es am Freitag am Flughafen Rom-Fiumicino zu erheblichen Einschränkungen für Passagiere an Terminal 3. Durch das Aus der Fluggesellschaft Alitalia und der Übernahme der Nachfolgerin Ita ruft die Gewerkschaft Cub Trasporti zu einem Ausstand auf.Über den fünftägig angesetzten Generalstreik hinaus soll es auch am 22. und 29. Oktober zu landesweiten Arbeitsausständen in Italien kommen, so A3M. Für den 22. Oktober findet aller Voraussicht nach eine Arbeitsniederlegung der Taxifahrer statt, am 29. Oktober ist ein Ausstand für den nationalen Flugsektor geplant. Genaue Details sind hierfür noch nicht bekannt. Reisenden wird jedoch empfohlen, sich bereits vorab über die Situation bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu informieren, da es zu Verzögerungen und Ausfällen kommen kann.