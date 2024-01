Italien: Streiks an Flughäfen und im Nahverkehr

In Italien werden in den kommenden Wochen Bahnbetriebe, Flughäfen und Taxiunternehmen bestreikt. Zwischen dem 23. Januar und dem 12. Februar finden landesweite und regional begrenzte Arbeitsniederlegungen in vielen Verkehrsbereichen statt. Ausfälle und Verspätungen im Reiseverkehr sind wahrscheinlich.



Diese Streiks finden im Februar statt



Am 5. Februar findet ein weiterer landesweiter Bahnstreik statt, der auch den Fernverkehr betrifft. Der Streik beginnt um 9 Uhr und endet um 17 Uhr. Einige Tage später wird der Ausstand auf der Schiene fortgesetzt: Für den 12. Februar ist ein Ausstand im Zugverkehr zwischen 9 und 17 Uhr geplant. Reisende an den Flughäfen Mailand-Malpensa und Mailand-Linate müssen am 9. Februar ebenfalls mit streikbedingten Einschränkungen im Flughafenbetrieb rechnen.



Was Reisende in Italien beachten sollten



