Italien: Streik im öffentlichen Nahverkehr und bei der Bahn

In Italien kommt es im Laufe der Woche zu Streiks im Verkehrswesen, die zeitweise zu Einschränkungen im gesamten Land führen. Am 28. und 29. September rufen mehrere Gewerkschaften zu einem Streik im öffentlichen Nahverkehr auf. In der Provinz Foggia ist ein eintägiger Ausstand des Eisenbahnpersonals geplant. Auch in Kalabrien streiken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Trenitalia.



Foggia: Streik im Schienenverkehr



Die Gewerkschaften Filt Cgil, Fit Cisl und Fast Ferrovie rufen das Trenitalia-Personal in der Provinz Foggia zu einem ganztägigen Streik auf. Der Streik wird am Donnerstag, den 28. September, um 21:00 Uhr beginnen und bis zum 29. September um 20:59 Uhr dauern. Dadurch kann es zu Ausfällen oder Verspätungen von Verbindungen zwischen den Städten kommen. Auch überregionale Verbindungen können eingeschränkt sein.



Bahnstreik in Kalabrien



Ab dem 28. September müssen Reisende in Italien mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. Der landesweite Streik findet vom 28. auf den 29. September statt. Die Zeiten können regional unterschiedlich sein. Es muss mit Verspätungen und Ausfällen im öffentlichen Verkehr gerechnet werden. Reisende sollten außerdem beachten, dass es auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten zu Einschränkungen kommen kann.

