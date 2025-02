Italien: Streikwelle im März bedroht Flüge und Nahverkehr

München, 27.02.2025 | 11:44 | sei

Reisende in Italien müssen sich im März auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Mehrere landesweite Streiks betreffen Flughäfen, Bahnhöfe sowie den öffentlichen Nahverkehr. Besonders im Fokus liegen der 8. März mit einem Generalstreik, der 16. März mit einem Ausstand des Flughafenpersonals sowie der 18. und 19. März, an denen die Eisenbahnbeschäftigten streiken wollen.



Am 8. März ruft ein landesweiter Generalstreik zahlreiche Beschäftigte aus unterschiedlichen Branchen zum Arbeitskampf auf. Neben dem Bildungs- und Gesundheitssektor wird auch der Transportbereich betroffen sein. Flugreisende müssen sich auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen, da das Luftfahrtpersonal landesweit die Arbeit niederlegen wird. Zusätzlich beginnt am Abend des 7. März ein 24-stündiger Bahnstreik, der bis in den Folgetag hineinreicht und den Zugverkehr in Italien erheblich stören wird.Am 16. März folgt ein weiterer Streik, der die Flughäfen stark beeinträchtigen dürfte. Gepäckabfertigerinnen und -abfertiger sowie technisches Personal wollen für 24 Stunden die Arbeit niederlegen, wodurch es an den großen Airports zu erheblichen Verzögerungen bei Check-ins und Gepäckabfertigung kommen kann. Hinzu kommt ein landesweiter Bahnstreik am 18. und 19. März, der sowohl den Fern- als auch den Regionalverkehr betrifft. Während der Hauptverkehrszeiten sollen jedoch einige garantierte Verbindungen bestehen bleiben.Die Streikwelle könnte weitreichende Auswirkungen auf den Reiseverkehr in Italien haben. Reisende sollten ihre Verbindungen regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls auf alternative Transportmittel ausweichen. Besonders an den genannten Streiktagen empfiehlt es sich, frühzeitig am Flughafen zu sein oder flexible Reiseoptionen einzuplanen. Offizielle Stellen raten dazu, sich über die Webseiten der Airlines und Bahngesellschaften über aktuelle Entwicklungen zu informieren.