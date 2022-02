Jamaika erleichtert Einreise ab 1. März

München, 25.02.2022 | 09:43 | soe

Jamaika lockert ab dem 1. März die Einreisebestimmungen. Urlauberinnen und Urlauber müssen dann nicht länger eine Einreisegenehmigung beantragen, auch die Quarantänemaßnahmen fallen weg. Nach wie vor erforderlich ist allerdings ein negatives Corona-Testergebnis für alle Einreisenden ab zwölf Jahren, unabhängig von ihrem Impf- oder Genesungsstatus.



Ab kommendem Dienstag ist es bei einer geplanten Reise nach Jamaika nicht länger nötig, vorab eine Reisegenehmigung bei den Behörden des Inselstaats zu beantragen. Diese wird bislang für den Check-in des Fluges benötigt. Zudem entfallen die Quarantäneauflagen, welche noch bis zum 28. Februar je nach Impfstatus, persönlicher Gesundheitssituation und Reisegrund des Passagiers oder der Passagierin verhängt werden können. Für vollständig geimpfte Menschen war es jedoch auch schon bisher möglich, durch die Vorlage eines negativen PCR-Tests eine eventuelle Isolationszeit zu vermeiden. Urlauber und Urlauberinnen, die sich nur in den festgelegten Touristenkorridoren aufhalten, müssen ebenfalls nicht in Quarantäne.Vom kommenden Monat an wird für den Grenzübertritt in den Karibikstaat nur noch ein negativer Corona-Test gefordert, den alle Ankommenden ab zwölf Jahren erbringen müssen. Akzeptiert werden dabei PCR- und Antigentests, die zum Zeitpunkt des Check-ins maximal 72 Stunden alt sind. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes ist der Aufenthalt von Urlaubern und Urlauberinnen weiterhin auf die beiden ausgewiesenen Tourismuskorridore beschränkt. Einer von ihnen umfasst die gesamte Nordküste mit den Orten Montego Bay, Port Antonio und Port Maria. Der zweite verläuft am westlichen Teil der Südküste und etwas ins Landesinnere entlang von Little London, Whitehouse und Santa Cruz.Jamaika gilt seit dem 13. Februar aus Sicht des Robert Koch-Instituts nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet. Damit müssen sich ungeimpfte und nicht genesene Personen, die nach einem Aufenthalt auf der Insel nach Deutschland zurückkehren, nicht länger in Quarantäne begeben oder eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Mit Stand zum 25. Februar liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Jamaika bei 14,2.