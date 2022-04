Jamaika streicht Testpflicht vor Einreise

München, 20.04.2022 | 12:33 | soe

Jamaika hat zum 16. April alle coronabedingten Einreisebeschränkungen abgeschafft. Von nun an muss von Reisenden weder ein Corona-Test noch ein alternativer Immunitätsnachweis erbracht werden, um die Karibikinsel besuchen zu dürfen. Lediglich das Einreiseformular, welches bereits vor der Pandemie ein verpflichtendes Dokument war, wird weiterhin verlangt.



Am 14. April gab das jamaikanische Fremdenverkehrsamt bekannt, dass der Inselstaat sämtliche Reisebeschränkungen, die im Rahmen der Corona-Pandemie eingeführt worden waren, aufheben wird. Zuvor mussten alle Einreisenden ab zwölf Jahren unabhängig von ihrem Impfstatus für das Boarden des Flugzeugs einen negativen Test nachweisen. Dabei wurden PCR- und Antigen-Schnelltests akzeptiert, die jeweils nicht älter als 72 Stunden sein durften. Bis zum 1. März war außerdem die vorherige Beantragung einer Einreisegenehmigung Pflicht.Unabhängig von den durch COVID-19 bedingten Einreiseregeln gibt es in Jamaika bereits seit längerem die Einreise- und Zollkarte C5, welche zu einem beliebigen Zeitpunkt vor der Ankunft ausgefüllt werden kann. Die Behörden empfehlen Urlaubern und Urlauberinnen, das Formular bereits vorab online zu bearbeiten, um die Prozesse am Flughafen zu beschleunigen. Wer dies nicht geschafft hat, kann die Fragen allerdings auch noch an Bord des Fluges auf dem ausgeteilten Papierkärtchen beantworten. Angegeben werden unter anderem persönliche Daten, die Passnummer, der Reisegrund, die Reisedaten und Adresse auf der Insel sowie zu verzollende Waren, die möglicherweise mitgeführt werden.Neben den Einreisebeschränkungen entfällt fortan auch die Maskenpflicht an öffentlichen Orten auf Jamaika. Wie Tourismusminister Edmund Bartlett bekanntgab, sei die Aufhebung der Maßnahmen ein wichtiger Schritt, um die Reiseprotokolle wieder stufenweise an die zurückgehenden Infektionszahlen anzupassen. Zudem äußerte sich der Minister optimistisch, dass die Attraktivität der Insel als Reiseziel dadurch wieder gesteigert wird und sich der Tourismussektor besser erholt.