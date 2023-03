Japan: Masken-Empfehlung aufgehoben

München, 13.03.2023 | 13:17 | spi

In Japan war das Tragen von Mund-Nase-Masken in der Öffentlichkeit schon lange vor der Pandemie bekannt. Es gab aber nie ein Gesetz zum Tragen einer Maske wie in Deutschland, sondern nur eine Empfehlung. Hygiene wird von der Bevölkerung sehr ernst genommen, weshalb auch noch künftig viele eine Maske tragen werden. Seit dem 13. März ist die offizielle Empfehlung jedoch aufgehoben.



In Japan tragen die Menschen auch ohne Gesetz und Empfehlung Schutzmasken.

Gesetzen erlassen. Es gab weder Lockdowns noch Kontaktbeschränkungen. Selbst das Tragen einer Schutzmaske blieb den Japanerinnen und Japanern selbst überlassen. Die Regierung sprach lediglich Empfehlungen aus, sich mit weniger Menschen zu treffen oder eben eine Maske zu tragen. Weiterhin gilt jedoch der Hinweis, dass Masken vor Infektionen schützen.Während in Deutschland die Masken nach den Lockerungen schnell fielen, trägt in Japan die überwiegende Mehrheit weiterhin den Atemschutz. Supermärkte und körpernahe Dienstleister wie zum Beispiel Friseure haben sich zwar häufig auf ihr Hausrecht berufen und Masken eingefordert, aber das Bild der Japanerinnen und Japaner, die allein mit Mundschutz im Auto sitzen, spricht für die hohe Akzeptanz der Maßnahme. Auch ohne staatliche Empfehlung wird die Maske wohl nicht so schnell aus dem Stadtbild japanischer Metropolen verschwinden.Wer nach Japan einreisen möchte, muss einen Impfnachweis oder einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Dass sich der Tourismus im Land erholt, zeigt sich an den steigenden Besucherzahlen. Die Kirschblüte, die traditionell den Frühling einläutet und im ganzen Land gefeiert wird, lockt wieder viele Urlauberinnen und Urlauber an. In diesem Jahr färbt sie ab dem 21. März die Städte in ein leuchtendes Rosa.