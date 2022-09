Japan plant Aufhebung der Einreisebeschränkungen

München, 13.09.2022 | 13:49 | soe

Japan fasst offenbar die Abschaffung der strengen Einreisebestimmungen ins Auge. Pünktlich zum Beginn der Reisesaison im Herbst soll der Individualtourismus wieder erlaubt werden, außerdem wird über eine Aufhebung der Visumspflicht diskutiert. Dies berichten japanische Medien. Gewisse Corona-Vorsichtsmaßnahmen bleiben jedoch bestehen.



Nach einem Bericht des japanischen Fuji News Network (FNN) sollen Urlauber und Urlauberinnen, die mindestens dreimal geimpft sind, sowie negativ Getestete künftig nach Japan einreisen dürfen. Über die Quelle der Informationen ist jedoch nichts Genaues bekannt. Wie der Fernsehsender weiter ausführt, soll darüber hinaus die Obergrenze für Einreisen aus dem Ausland aufgehoben werden, welche aktuell noch bei 50.000 pro Tag liegt. Die finale Entscheidung von Premierminister Fumio Kishida wird zum Ende der Woche erwartet, möglicherweise könnten die Änderungen bereits zum Oktober in Kraft treten.Im Moment ist das individuelle Bereisen Japans noch nicht erlaubt, was in den Augen der Reiseveranstalter ein großes Hindernis für die Erholung des Reiseverkehrs darstellt. Im ersten Öffnungsschritt hatte der Inselstaat nur strikt organisierte Gruppenreisen gestattet, deren Mitglieder während des gesamten Aufenthalts zusammenbleiben und von einem Guide begleitet werden mussten. Inzwischen wurde diese Vorgabe leicht gelockert, es ist für die Einreise jedoch nach die vor die Buchung eines Pauschalreisepakets notwendig. Ein weiteres Problem ist die momentan wenig verlässliche Flugplanung, die immer wieder zu annullierten Verbindungen nach Japan führt.Vor Pandemiebeginn kamen jährlich bis zu 32 Millionen Touristinnen und Touristen in das beliebte asiatische Land. Im vergangenen Jahr wurde die Einreise nur 246.000 ausländischen Personen gestattet, das Reisen zu touristischen Zwecken war lange Zeit komplett verboten. Die japanische Regierung verfolgte eine der strengsten Corona-Strategien der Welt und hielt beständig an der Grenzschließung fest, als viele andere Staaten Asiens sich bereits wieder öffneten. Nun hoffen die Akteure und Akteurinnen der lokalen Tourismusindustrie, durch die geplanten Lockerungen rasch an alte Erfolge anknüpfen zu können.