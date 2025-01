Kalifornien: Neues Feuer breitet sich nahe Los Angeles aus

München, 23.01.2025 | 10:08 | nmh

In der Nähe von Los Angeles ist ein neuer verheerender Waldbrand ausgebrochen. Das sogenannte Hughes-Feuer hat sich innerhalb weniger Stunden auf einer Fläche von mehr als 38 Quadratkilometern ausgebreitet und zwingt zehntausende Menschen zur Evakuierung. Die Situation bleibt angespannt, da starke Winde und trockene Bedingungen die Löscharbeiten erschweren.



Das Hughes-Feuer wütet nördlich der Metropole Los Angeles in der Region um den Stausee Castaic Lake. Die Flammen, die sich über Bergkuppen und durch Schluchten ziehen, werden durch die sogenannten Santa-Ana-Winde angefacht, die für trockene und heiße Bedingungen bekannt sind. Das Feuer breitet sich rasant in schwer zugänglichem Gelände aus. Infolgedessen waren bereits mehr als 50.000 Menschen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Zusätzlich sind Evakuierungswarnungen ausgesprochen worden.Zur Bekämpfung der Flammen sind zahlreiche Einsatzkräfte sowie Löschflugzeuge und Helikopter im Einsatz. Die Interstate 5, eine wichtige Verkehrsader zwischen Nord- und Südkalifornien, wurde im Bereich des Brandgebiets wegen schlechter Sichtverhältnisse gesperrt. Die Behörden warnen vor weiteren Behinderungen und fordern Bewohnerinnen und Bewohner wie auch Reisende auf, die Anweisungen zur Evakuierung strikt zu befolgen.Der Großraum Los Angeles bleibt weiterhin von den Auswirkungen der Waldbrände betroffen. Reisende sollten sich vorab bei ihren Unterkünften oder Reiseveranstaltern über die Lage informieren. Attraktionen in der Nähe des Brandgebiets könnten geschlossen sein. Der internationale Flughafen LAX ist bislang nicht beeinträchtigt, jedoch könnten Rauch und schlechtere Luftqualität den Aufenthalt in der Stadt beeinträchtigen. Reisende, die in der Region unterwegs sind, sollten zudem geplante Routen überprüfen, da es zu Straßensperrungen kommen kann.