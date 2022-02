Kanada erlaubt Einreise mit Antigen-Schnelltest

München, 16.02.2022 | 11:55 | soe

Kanada lockert ab dem 28. Februar die Einreisebestimmungen. Ab dann werden für die Einreise neben höchstens 72 Stunden alten PCR-Tests auch negative Antigentests akzeptiert, sofern diese nicht älter als 24 Stunden sind. Am Einreiseverbot für ungeimpfte Personen ändert die Lockerung jedoch nichts, zusätzlich zum Test muss auch weiterhin ein gültiger Corona-Impfnachweis vorgelegt werden.



Seit dem 15. Januar müssen alle Einreisenden nach Kanada grundsätzlich vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein. Ausnahmen gibt es nur für kanadische Staatsangehörige und Personen mit permanentem Aufenthaltsstatus sowie deren engste Angehörige. Ab Ende Februar haben Einreisende jedoch mehr Freiheit bei der Wahl ihres zusätzlich benötigten Corona-Tests. Waren bisher nur PCR-Testergebnisse anerkannt, sind ab dem 28. Februar auch Antigen-Schnelltests zulässig. Diese sind günstiger zu bekommen und liefern schneller Resultate.Gleichzeitig hat die kanadische Regierung beschlossen, unter den ankommenden Reisenden per Zufallsprinzip Corona-Tests durchzuführen. Deren Ergebnisse müssen jedoch nicht länger in Quarantäne abgewartet werden. Zudem überwachen die Behörden die Situation weiterhin, um bei passenden Bedingungen die Anforderungen für von Kurzreisen zurückkehrende Kanadier und Kanadierinnen zu lockern. Der globale Reisehinweis für die kanadische Bevölkerung wird ebenfalls abgeschwächt. Fortan rät die Regierung Kanadas nicht mehr von allen unnötigen Reisen ab, sondern empfiehlt nur noch das Treffen von Vorsichtsmaßnahmen.Seit mehr als einem Monat sinken die Infektionszahlen in Kanada deutlich, mit Stand zum 16. Februar liegt die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 158,6. Diese positive Entwicklung stellt die Basis der jüngsten Lockerungen dar. Gesundheitsminister Jean-Yves Duclos begründete den Fortschritt jedoch auch mit der hohen Kooperationsbereitschaft der Einwohner und Einwohnerinnen. Rund 80 Prozent der Kanadier und Kanadierinnen sind vollständig gegen Corona geimpft, mehr als 40 Prozent haben eine Auffrischungsdosis erhalten.