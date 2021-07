Kanada öffnet Grenzen für Geimpfte ab 7. September

München, 20.07.2021 | 08:45 | soe

Kanada öffnet seine Grenzen wieder für internationale Besucher. Ab dem 9. August dürfen Staatsangehörige der USA sowie Personen mit US-amerikanischem Wohnsitz wieder in das nördliche Nachbarland einreisen, sofern sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Knapp einen Monat später will Kanada ab dem 7. September auch die Einreise komplett Geimpfter aus allen anderen Ländern erlauben.



Voraussetzung für die Einreise ist, dass die Impfung vor mindestens 14 Tagen abgeschlossen und mit einem von Kanada anerkannten Impfstoff durchgeführt wurde. Damit öffnet die kanadische Regierung die Landesgrenzen nach rund eineinhalb Jahren erstmalig für ausländische Reisende, die keinen triftigen Grund für einen Besuch haben. Seit März 2020 war internationalen Besuchern der Grenzübertritt nach Kanada nur in wenigen Ausnahmefällen gestattet. Kanadas Gesundheitsministerin Patty Hajdu sieht das nordamerikanische Land nun in einer stärkeren Position, um die Einreisebedingungen weiter zu lockern.Wer künftig als vollständig Geimpfter nach Kanada einreist, muss nach Informationen des Nachrichtenportals Garda einen negativen Corona-Test vorlegen, unterliegt jedoch keiner Quarantänepflicht. Zusätzliche Tests nach der Ankunft werden nur fällig, wenn der Reisende per Zufallsprinzip zu einer Stichprobe ausgewählt wird. Kinder unter zwölf Jahren dürfen auch ohne Impfschutz quarantänefrei nach Kanada einreisen, wenn sie sich in Begleitung ihrer vollständig geimpften Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten befinden. Personen ab zwölf Jahren ohne Corona-Impfung, die nicht in Kanada ansässig sind, dürfen weiterhin in den meisten Fällen nicht einreisen. Wenige Ausnahmen gelten beispielsweise für Diplomaten und Flugzeug-Crews.Aktuell gelten knapp 50 Prozent der Kanadier als vollständig geimpft, mehr als 70 Prozent haben zumindest eine Impfdosis erhalten. Seit Mai verimpft das Land den Wirkstoff von Biontech auch an 12- bis 15-Jährige. Die Infektionszahlen in Kanada sinken seit Mitte April kontinuierlich und befinden sich aktuell stabil auf sehr niedrigem Niveau. Der nordamerikanische Staat gilt aus deutscher Sicht deshalb nicht als Corona-Risikogebiet, von touristischen Reisen wird aktuell aufgrund der strengen Einreisebestimmungen jedoch seitens des Auswärtigen Amtes noch abgeraten.