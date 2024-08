Kanada: Neuer Nationalpark auf Prince Edward Island

München, 07.08.2024 | 12:56 | spi

Kanada hat seinen 48. Nationalpark: Anfang Juli 2024 einigten sich die kanadische Regierung und die First Nations der Provinz Prince Edward Island auf die Schaffung des Pituamkek National Park Reserve. Der Park schützt einzigartige Dünenlandschaften, uralte Primärwälder, besondere geologische Formationen und das kulturelle Erbe der Mi'kmaq-Ureinwohner.



Der Pituamkek National Park schützt einzigartige Dünenlandschaften auf Prince Edward Island. © Destination Canada

An der Nordwestküste von Prince Edward Island erstreckt sich der Pituamkek National Park Reserve über eine 50 Kilometer lange Inselkette. Die Region ist bekannt für ihre ökologisch wertvollen Dünenlandschaften, die bedrohten Arten wie Langohrfledermäusen und Regenpfeifern eine Heimat bieten. Eine geologische Besonderheit des Parks ist der „Iron Rock“, eine 240 Millionen Jahre alte vulkanische Gesteinsformation. Archäologische Funde belegen die Nutzung der Inseln durch die Mi'kmaq seit über 4.000 Jahren.Der Park wird in Zusammenarbeit zwischen der kanadischen Regierung und den Mi'kmaq verwaltet. Diese Kooperation ist wegweisend und dient sowohl dem Schutz der Natur als auch der Erhaltung des kulturellen Erbes. Die Inselkette fungiert zudem als natürliche Barriere bei extremen Wetterereignissen und schützt die Küstengemeinden.Ein Besuch im Pituamkek National Park Reserve wird in den nächsten Jahren schrittweise möglich sein. Erste Besucherprogramme sind bereits in Planung, wobei der Fokus zunächst auf der Bildung und Ferninformation liegt. Langfristig wird ein umfassender Managementplan entwickelt, der sowohl den Naturschutz als auch die touristische Nutzung des Parks berücksichtigt.