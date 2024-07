Kanada: Waldbrand im Jasper-Nationalpark und weiteren Gebieten

München, 29.07.2024 | 14:19 | spi

In Kanada hat ein sich rasch ausbreitender Waldbrand Teile des Jasper Nationalparks und der gleichnamigen Stadt zerstört. Die bei Touristinnen und Touristen beliebte Region wurde evakuiert. Auch in anderen Teilen Nordamerikas, etwa im US-Bundesstaat Kalifornien, wüten Waldbrände. Um Reisende auf dem Laufenden zu halten, hat die kanadische Regierung nun einen Leitfaden mit Tipps und einer interaktiven Karte herausgegeben.



Aufgrund hoher Temperaturen und extremer Hitze beginnt die Waldbrandsaison dieses Jahr früher.

Der Nationalpark Jasper in der kanadischen Provinz Alberta ist wegen eines Waldbrandes vorübergehend geschlossen. Die Flammen haben auf die gleichnamige Stadt übergegriffen und rund die Hälfte der Gebäude zerstört. Einheimische sowie 20.000 Besucherinnen und Besucher wurden rechtzeitig evakuiert, wie die Tagesschau berichtet.Allein im kanadischen Bundesstaat Alberta sind über 100 Waldbrände aktiv, viele davon „außer Kontrolle“. Auch in den USA kämpfen Feuerwehrleute seit Tagen gegen Waldbrände. Im Norden Kaliforniens mussten bereits 4.000 Menschen ihre Häuser verlassen, weil die Flammen auch vor den Städten nicht Halt machen. Hohe Temperaturen und extreme Trockenheit sorgen für einen besonders frühen Start in die diesjährige Waldbrandsaison.Die kanadischen Behörden empfehlen allen Reisenden, sich stets über die lokalen Nachrichten und den Wetterbericht über die Waldbrandsituation in der Zielregion zu informieren. Das Risiko von Waldbränden sollte bereits im Vorfeld bekannt sein und entsprechende Ausweichrouten geplant werden. Diegibt in Echtzeit Auskunft über die Situation. Reisende sollten außerdem die örtlichen Regeln und Verbote beachten. Dazu gehören zum Beispiel das Wegwerfen von Zigarettenkippen und der Gebrauch von Campingkochern.