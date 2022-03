Kanaren beenden alle Corona-Beschränkungen

München, 23.03.2022 | 16:04 | soe

Die Kanaren wollen in einer Sitzung des EZB-Rates am 24. März das Ende aller regionalen Corona-Maßnahmen beschließen. Dies verkündete Kanaren-Präsident Ángel Víctor Torres am Dienstag. Damit werden beispielsweise die Kontaktbeschränkungen bei privaten Treffen sowie Kapazitätsgrenzen und Schließzeiten für Restaurants aufgehoben. Bestimmte Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Innenräumen, die für ganz Spanien gelten, bleiben jedoch auch auf den Kanarischen Inseln weiterhin in Kraft.



Keine Kontaktbeschränkungen und Sperrstunden mehr



Sobald das Ende der Beschränkungen in Kraft tritt, dürfen Restaurants und öffentliche Einrichtungen wieder 100 Prozent ihrer Kapazitäten auslasten, dies gilt für Außen- und Innenbereiche. Sie profitieren darüber hinaus vom Ende der coronabedingten Schließzeit, die zuletzt eine Sperrstunde um 3 beziehungsweise 4 Uhr vorgeschrieben hatte. Auch Massenveranstaltungen können stattfinden. Die Beschränkung der Teilnehmerzahl bei privaten oder öffentlichen Treffen, welche zuletzt bei maximal zwölf Personen lag, wird aufgehoben. Zudem endet das Tanzverbot, womit Nachtclubs und Diskotheken wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen und Festivals sowie die typischen Verbenas veranstaltet werden dürfen. Für touristische Unterkünfte enden die Beschränkungen ebenso wie für Reisegruppen, welche fortan wieder mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfassen können.



Corona-Lage auf den Kanaren



Wie der Präsident der Kanarischen Inseln betonte, handele es sich lediglich um eine Aussetzung der Corona-Maßnahmen, welche im Falle einer Verschlechterung der Pandemiesituation jederzeit wieder in Kraft gesetzt werden könnten. Die Pandemie sei noch nicht überwunden, mit den neuen Lockerungen gehe jedoch ein weiterer Schritt in Richtung Normalität einher. Der Beschluss der Maßnahmen-Abschaffung soll auf der Sitzung des EZB-Rates am Donnerstag vonstattengehen, dann wird auch das konkrete Datum für das Ende der Beschränkungen festgelegt. Dies könnte laut lokalen Medienberichten bereits am Freitag oder am kommenden Montag der Fall sein. Zu beachten ist allerdings, dass die Lockerung lediglich die regional für die Kanaren beschlossenen Maßnahmen betrifft. Vorgaben auf Landesebene, beispielsweise die Maskenpflicht, bleiben auch auf den Kanaren bis zu einer Änderung durch die Zentralregierung in Madrid gültig.

