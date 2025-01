Kanaren: Calima und Wetterwarnung am Wochenende

München, 03.01.2025 | 07:52 | sei

Die Kanarischen Inseln erwarten am Wochenende eine Calima mit trockener Sahara-Luft, die voraussichtlich besonders Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura treffen wird. Dabei bleibt jedoch der eigentlich für das Wetterphänomen typische Temperaturanstieg aus, es werden nur milde 22 Grad vorhergesagt. Auch zu den Feierlichkeiten am 6. Januar müssen Reisende nicht mit Niederschlag rechnen.



Eine Calima entsteht, wenn heiße Wüstenluft aus der Sahara Staub und trockenen Wind auf die Kanarischen Inseln trägt. Laut Víctor Quintero, Sprecher des spanischen Wetteramtes Aemet, wird diese Calima jedoch weniger Temperaturanstieg als üblich mit sich bringen. Allerdings ist mit dem typischen Absinken der Luftfeuchtigkeit zu rechnen. Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura stehen im Zentrum des Phänomens, das wohl bis Anfang der nächsten Woche anhalten wird. Während das Thermometer bis zu 22 Grad erreicht, bleibt das Wetter auf den Kanaren am ersten Wochenende des Jahres überwiegend trocken und sommerlich.Zusätzlich zur Calima wurde eine Wetterwarnung für starke Winde in den höheren Lagen der westlichen Inseln ausgesprochen. Betroffen sind vor allem La Palma, El Hierro und La Gomera. Die Regierung der Kanaren hat diese Warnung im Rahmen ihres Sonderplans für extreme Wetterbedingungen aktiviert. Besonders Wandernde und Personen in exponierten Gebieten sollten Vorsicht walten lassen, da starke Böen auftreten können.Besucherinnen und Besucher der Kanaren können sich auf warme und trockene Bedingungen freuen, sollten jedoch die Wetterwarnungen beachten. Besonders in höheren Lagen wird von Outdoor-Aktivitäten abgeraten. Reisende auf Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura sollten sich zudem auf eingeschränkte Sicht durch Sahara-Staub einstellen. Insgesamt bleibt das Wetter jedoch ideal für Strandtage und Besichtigungen in tieferen Lagen.