Kanaren: Verschärfte Corona-Maßnahmen auf Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa

Die Kanarischen Inseln haben ihre Corona-Warnstufen angepasst. Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa wurden neu auf Stufe 3 eingeordnet. Ab dem 22. März um 0 Uhr gelten damit auf den drei Inseln verschärfte Corona-Maßnahmen. Zudem treten für die Osterfeiertage gesonderte Regelungen auf den Kanaren in Kraft.



Aufgrund steigender Infektionszahlen werden die drei Inseln Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa nun von der verstärkten Stufe 2 auf Stufe 3 erhoben. Alle anderen Inseln bleiben unverändert. Somit verbleiben El Hierro, La Gomera und La Palma auf Stufe 1, während sich Lanzarote und La Graciosa auf Stufe 2 befinden. Die neuen Einstufungen und Maßnahmen gab der Gesundheitsminister der kanarischen Regierung Blas Trujillo am 18. März 2021 in einer Pressekonferenz bekannt.Mit der Hochstufung von Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa gehen hinsichtlich der nächtlichen Ausgangssperre und der Beschränkung privater Treffen keine Verschärfungen einher. Diese sind identisch mit den Maßnahmen der verstärkten Stufe 2. Zwischen 22 und 6 Uhr dürfen die Menschen ihre Häuser nur aus triftigen Gründen verlassen, private Treffen sind für bis vier Personen erlaubt. Für Cafés und Restaurants gelten hingegen strengere Regeln. Betreiber dürfen nur 50 Prozent der Tische ihrer Außenbereiche bewirten, an denen jeweils maximal vier Personen Platz nehmen dürfen. Die Nutzung von Räumen im Inneren ist nicht gestattet. Die Schließzeit ist für 22 Uhr vorgesehen.Für die Osterwoche vom 26. März bis zum 9. April wurden darüber hinaus weitere strengere Regeln beschlossen. So wurde unter anderem die nächtliche Ausgangsbeschränkung für die Inseln der Warnstufe 1 um eine Stunde nach vorn verlegt und besteht nun von 23 Uhr bis 6 Uhr. Für die Inseln der übrigen Warnstufen gilt die Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr als Ausgangssperre.Die Kanarischen Inseln verfügen über ein fünfstufiges System zur Einteilung der Corona-Risikokategorien. Die niedrigste Stufe 1 wird durch die Farbe Grün markiert, Gelb symbolisiert Stufe 2. Darauf folgt die verstärkte Stufe 2 mit Orange und Stufe 3 mit Rot. Die höchste Stufe ist mit Braun gekennzeichnet. Mit Stufe 4 ist jedoch derzeit keine Insel versehen.