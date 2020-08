Spanien: Kanaren versichern Touristen gegen Corona

München, 06.08.2020 | 08:40 | soe

Die Kanarischen Inseln tätigen eine große Investition, um sich als sicheres Reiseziel in Corona-Zeiten zu etablieren. Die spanische Region hat für alle ihre Touristen eine Corona-Versicherung abgeschlossen, welche die zusätzlichen Kosten durch eine mögliche Infektion während des Inselurlaubs abdeckt. Von ihr profitieren sowohl Besucher aus Spanien, als auch alle ausländischen Gäste der Kanaren.



Von der Versicherung abgedeckt werden neben den Kosten der medizinischen Behandlung auch der Rückflug in das Heimatland sowie die Aufwendungen für eine Quarantäne-Unterkunft. Auskunft über die neue Absicherung gab die kanarische Tourismusministerin Yaiza Castilla am 5. August. Der Archipel ist damit die erste spanische Region, die eine solche Versicherung abgeschlossen hat. Sie tritt ab sofort in Kraft und soll nach Absicht des Ministeriums für einen sichereren und ruhigeren Aufenthalt der Urlauber sorgen. Voraussetzung für die Absicherung ist jedoch, dass der betroffene Gast nicht bereits vor seinem Reiseantritt wissentlich mit dem Coronavirus infiziert war.Spanien gilt als eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas, inzwischen hat sich die Infektionslage jedoch in weiten Teilen des Landes entspannt. Neben den Kanaren haben auch die Baleareninseln inklusive Mallorca den internationalen Tourismusbetrieb wiederaufgenommen. Das Auswärtige Amt warnt derzeit noch vor Reisen in die Regionen Katalonien, Aragonien und Navarra auf dem spanischen Festland.