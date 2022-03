Kanaren: Fuerteventura sinkt auf Corona-Warnstufe 2

München, 11.03.2022 | 09:20 | soe

Auf den Kanaren sinkt eine weitere Insel auf die zweitniedrigste Corona-Warnstufe. Fuerteventura wurde nach der jüngsten Sitzung des EZB-Rates von Level 3 auf 2 herabgesetzt, wie aus einer Pressemitteilung der kanarischen Regierung hervorgeht. Auf der Insel ging sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz als auch die Auslastung der Gesundheitssysteme zurück.



Fuerteventura sinkt in dieser Woche auf Corona-Warnstufe 2.

Nach der Neueinstufung in dieser Woche befinden sich auf den Kanaren somit zwei Inseln auf dem Warnlevel 2, welches mit der Farbe Gelb markiert wird und das zweitniedrigste der vierstufigen Corona-Warnskala ist. Neben Fuerteventura hat auch Lanzarote diese Stufe inne. Alle übrigen Kanareninseln (Teneriffa, Gran Canaria, La Palma, La Gomera und El Hierro) verbleiben wie in der Vorwoche auf Corona-Warnstufe 3. Die niedrigste Stufe 1 (Grün) sowie die höchste Stufe 4 (Braun) wird derzeit keiner Insel zugeordnet.Verantwortlich für die Herabstufung ist eine Erholung der Pandemielage auf Fuerteventura. Demnach sanken nach Angaben der Regierung sowohl die Inzidenzen als auch die Bettenauslastung der Insel innerhalb der letzten 15 Tage kontinuierlich. Im Vergleich zur Vorwoche ging die Belegung der regulären Stationsbetten auf dem gesamten Archipel um 24 Prozent zurück, die der Plätze auf der Intensivstation um 19 Prozent. An den Corona-Maßnahmen ändert sich auf Fuerteventura durch die Herabstufung jedoch nichts, da die Kanaren für die Inseln der Warnstufen 1 bis 3 die gleichen Beschränkungen verhängt haben.Aufgrund der zurückgehenden Pandemielage haben die kanarischen Behörden die automatische Corona-Versicherung für Urlauberinnen und Urlauber zum 3. März 2022 auslaufen lassen. Sie war im Jahr 2020 eingeführt worden, um ausländische Besucherinnen und Besucher des Archipels gegen die Folgekosten einer eventuellen Corona-Infektion während ihres Urlaubs auf den Kanaren abzusichern. Inzwischen ist der zusätzliche Corona-Schutz jedoch in vielen Auslandskrankenversicherungen sowie bei zahlreichen Pauschalreiseangeboten ohnehin inkludiert.