Kanaren: Fuerteventura steigt auf Corona-Warnstufe Rot

München, 03.12.2021 | 09:47 | soe

Auf den Kanarischen Inseln zeigt sich die Pandemie-Situation weiterhin uneinheitlich. In der Risikoeinstufung dieser Woche wird Lanzarote dank sinkender Infektionszahlen wieder auf die niedrigste Corona-Warnstufe Grün herabgesetzt. Fuerteventura steigt indes auf die zweithöchste Stufe Rot, wodurch strengere Beschränkungen in Kraft treten.



Fuerteventura befindet sich ab dem 6. Dezember wieder auf Corona-Warnstufe Rot.

Nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums der Kanaren gestaltet sich die Corona-Lage auf Lanzarote und der verwaltungstechnisch angekoppelten Insel La Graciosa so gut, dass beide wieder auf die niedrigste Warnstufe Grün gesetzt werden können. Erst zum 22. November hatte das damals zunehmende Infektionsgeschehen für eine Heraufstufung auf Stufe Gelb gesorgt, von der beide Inseln zum 2. Dezember wieder befreit wurden. Damit befinden sich, mit Ausnahme von Fuerteventura, alle Eilande der Kanaren auf Warnlevel Grün.Fuerteventura wird hingegen mit Wirkung zum kommenden Montag um 0 Uhr auf Corona-Warnstufe 3 angehoben, die mit der Farbe Rot markiert ist. Damit wird die Teilnehmerhöchstgrenze für Treffen im privaten oder öffentlichen Raum auf sechs Personen festgesetzt, sofern diese nicht im selben Haushalt leben. Zudem gibt es mehr Beschränkungen für die Gastronomie: Sie muss spätestens um 1 Uhr schließen, Restaurants dürfen Lieferdienste nur bis maximal Mitternacht anbieten. In den Außenbereichen der gastronomischen Betriebe ist nur noch eine Auslastung von höchstens 75 Prozent der üblichen Kapazitäten gestattet, zudem dürfen nur bis zu sechs haushaltsfremde Personen an einem Tisch Platz nehmen. Innenbereiche sind künftig auf 40 Prozent ihrer Plätze beschränkt. Eine nächtliche Ausgangssperre gibt es auf den Kanaren jedoch auch bei Corona-Warnstufe Rot nicht mehr.Neben Fuerteventura verzeichnen auch Teneriffa und Gran Canaria eine sich verschlechternde Pandemie-Situation. Obwohl jedoch beide Inseln gemäß einer Regierungsmitteilung in den letzten Wochen einen konstanten Anstieg der Inzidenzen und weiteren Indikatoren zeigen, wurden die jeweiligen Schwellenwerte noch nicht überschritten. Demzufolge bleiben Teneriffa und Gran Canaria vorerst auf Stufe Grün, über eine Neubewertung wird das nächste Mal am 9. Dezember entschieden.