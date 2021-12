Kanaren: Lanzarote steigt auf Warnstufe Gelb

München, 30.12.2021 | 14:40 | cge

Auf den Kanarischen Inseln steigen die Infektionszahlen weiter an. Infolgedessen setzte der EZB-Rat der Inselgruppe die Inseln Lanzarote und El Hierro im Rahmen der Neueinstufung auf die nächsthöhere Corona-Warnstufe Gelb. Auf Stufe Grün befinden sich demnach keine Inseln mehr. Die Höherstufung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.



Lanzarote und El Hierro steigen auf die Corona-Warnstufe Gelb.



Ausgangssperre über Silvester im Gespräch



Wie kanarische Medien berichten, ist aufgrund der hohen Infektionszahlen derzeit die Einführung einer nächtlichen Ausgangssperre auf den Kanaren im Gespräch. Angedacht ist die Beschränkung für die Zeit zwischen 2 und 6 Uhr. Auf Inseln der Stufe Rot bereits ab 1 Uhr. Die nächtliche Ausgangssperre soll in den Nächten von Silvester, dem 1. Januar 2022 sowie dem 6. Januar 2022, dem Feiertag Heilige Drei Könige, greifen. Eine Entscheidung darüber liegt aktuell noch beim Obersten Gerichtshof der Kanaren.



Spanien ist Hochrisikogebiet



