Kanaren: Loro Parque auf Teneriffa öffnet ab 1. Mai

München, 26.04.2021 | 14:56 | soe

Auf der Kanareninsel Teneriffa öffnet am 1. Mai wieder eine der bekanntesten Touristenattraktionen. Nach über einjähriger Schließzeit empfängt der Loro Parque dann erneut Urlauber und weitere interessierte Gäste, die den mehr als 40.000 Tieren des Parks einen Besuch abstatten möchten. Die pandemiebedingte Zwangspause hat der Tierpark für umfangreiche Renovierungsarbeiten genutzt.



Auf Teneriffa wird am 1. Mai der Loro Parque wieder für Besucher geöffnet.

Insgesamt 13 Monate blieben die Tore des Loro Parque auf Teneriffa für Gäste geschlossen, während dieser Zeit entfiel mit den Eintrittsgeldern auch die Haupteinnahmequelle des Parks. Wie Besitzer Wolfgang Kiessling in einem Interview mit der kanarischen Lokalzeitung Teneriffa News erläutert, seien die Tiere trotz der harten Bedingungen auch im vergangenen Jahr gut versorgt worden. Zudem seien die Einrichtungen renoviert und die Grünflächen gepflegt worden, auch neue Räumlichkeiten sind inzwischen entstanden. Nach Aussage von Kiessling sei der Loro Parque jetzt „schöner als je zuvor.“Gute Nachrichten gibt es auch für alle Teneriffa-Urlauber, die bereits ein Ticket für den Loro Parque gekauft hatten und dieses aufgrund der Corona-Schließzeit nicht mehr einlösen konnten. Vor der Pandemie erworbene Karten behalten auf unbestimmte Zeit ihre Gültigkeit, Jahreskarten werden entsprechend verlängert. Virtuell konnten Fans den Loro Parque auch während der Corona-Pandemie besuchen: In den Sozialen Medien veröffentlichte der Park unter dem Hashtag „EnCasaConLoroParque“ Videos über die Tiere und die Vorgänge hinter den Kulissen. Seit der Schließung wurden im Loro Parque unter anderem zwei Kattas, zwei Kaisertamarine und mehrere Zebrahaie geboren.Der Tierpark in Puerto de la Cruz auf Teneriffa wurde im Jahr 1972 gegründet und war seither ganzjährig täglich geöffnet, die durch die Corona-Pandemie verursachte Schließung im März 2020 war die erste der Geschichte der Einrichtung. Zunächst beherbergte der Zoo vorrangig Papageien, inzwischen zählen zu seinen Bewohnern jedoch auch zahlreiche Reptilien, Fische und Säugetiere. Nach eigener Aussage engagiert sich der Loro Parque intensiv für den Naturschutz und den Erhalt natürlicher Lebensräume. Standard-Tickets kosten 26 Euro für Kinder und 38 Euro für Erwachsene.