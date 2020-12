Vier Riu-Hotels auf den Kanaren eröffnen wieder

München, 07.12.2020 | 09:46 | lvo

In der Weihnachtszeit eröffnet die Riu Hotelgruppe vier ihrer Hotels auf den kanarischen Inseln wieder. Reisende haben dann die Möglichkeit, im frisch renovierten Riu Palace Jandia auf Fuerteventura zu übernachten. Außerdem öffnen das Riu Vistamar und das Riu Palace Meloneras auf Gran Canaria sowie das Riu Arecas auf Teneriffa.



Die größte Wiedereröffnung ist die des Riu Palace Jandia auf Fuerteventura. Dieses Hotel gehört nach seiner Renovierung nun zu einem Haus der 5-Sterne-Kategorie und bietet neue Einrichtungen und Dienstleistungen mit Halbpension. Die Modernisierung des Hotels fokussierte sich vor allem darauf, den Gästen noch höheren Komfort und Effizienz der Einrichtungen zu gewährleisten. Die 201 Zimmer und Badezimmer wurden komplett renoviert und haben einen frischen Look bekommen. Diese sind nun hell, geräumig und komfortabel designt und sowohl für einen Urlaub unter Erwachsenen als auch für Familien mit Kindern geeignet. Die Bäder wurden zugänglicher gestaltet und die Badewannen durch Duschen ersetzt.Für das leibliche Wohl wird im Riu Palace Jandia noch einmal mehr gesorgt: mit einem neuen Themenrestaurant. Das Krystal bietet den Gästen Fusionsküche. Das Hauptrestaurant der Hotelanlage bekam ebenfalls ein neues Aussehen, inklusive neuer Terrasse. Weiterhin wurde die Sonnenterrasse, die einen Blick auf den Strand bietet, ebenfalls vergrößert und hat nun Platz für weitere 100 Sonnenliegen.Wiedereröffnet hat bereits Anfang Dezember auch das Riu Vistamar – ein All-Inclusive-Hotel in Amadores auf Gran Canaria. Ebenfalls auf Gran Canaria wird das 5-Sterne-Hotel Riu Palace Meloneras ab dem 19. Dezember Gäste empfangen. Das Erwachsenenhotel Riu Arecas im Süden der Insel Teneriffa öffnet seine Tore ab 11. Dezember wieder. Riu hält damit 11 der 17 Häuser auf den kanarischen Inseln in der Weihnachtszeit für Urlauber bereit.