Kanaren: Bus-Streik in den Herbstferien

München, 02.10.2023 | 13:03 | spi

Auf den Kanarischen Inseln streiken die Busfahrerinnen und Busfahrer an zwölf Tagen im Oktober. Montags, mittwochs und samstags sind ganztägige Streiks auf Fuerteventura, Gran Canaria und Lanzarote geplant. Betroffen sind vor allem Flughafen- und Hoteltransfers sowie touristische Ausflugsfahrten. Der Ausstand auf den drei Inseln beginnt am Montag, den 2. Oktober. Hintergrund des Arbeitskampfes sind gescheiterte Verhandlungen zwischen dem Personal und dem Unternehmen.



Laut Medienberichten ist während der zwölftägigen Streikwelle mit „erheblichen Störungen“ zu rechnen. Die Gewerkschaft ruft auf, am 2. Oktober sowie am 4., 7., 9., 11., 14., 16., 18., 21., 23., 25. und 28. Oktober von 0 Uhr bis 23:59 Uhr zu streiken. Schulbusse und medizinisch notwendige Transporte sind von der Arbeitsniederlegung ausgenommen. Für den übrigen Verkehr ist ein Mindestbetrieb von 30 Prozent vorgesehen.Während des Streiks ist mit erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr sowie bei Flughafen- und Hoteltransfers zu rechnen. Reisende müssen mit Ausfällen und Verspätungen bei Busfahrten rechnen. Wer an den Streiktagen an- oder abreist, sollte sich frühzeitig mit dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen, um den Status des Transfers zu klären. Individualreisende können alternativ mit dem Taxi oder Mietwagen zum Hotel oder Flughafen fahren. Auch Touristenbusse zu beliebten Ausflugszielen verkehren nur eingeschränkt, was bei der Reiseplanung berücksichtigt werden sollte.Grund für den zwölftägigen Streik im Oktober sind die gescheiterten Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Unternehmen. Sollte in dieser Zeit keine Lösung gefunden werden, könnte sich der Ausstand bis in den nächsten Monat hinziehen. Medienberichten zufolge drohen die Busfahrerinnen und Busfahrer mit einem unbefristeten Streik auf Fuerteventura, Gran Canaria und Lanzarote.