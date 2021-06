Kanaren: Teneriffa wieder auf Warnstufe 3

München, 24.06.2021 | 08:22 | soe

Auf den Kanaren wird die Insel Teneriffa mit Wirkung zum 26. Juni um 0 Uhr erneut auf die Corona-Warnstufe 3 (Rot) hochgesetzt. Die Entscheidung fiel gemäß einer Regierungsmitteilung am 23. Juni während einer Sitzung des EZB-Rates. Damit treten auf Teneriffa wieder eine Sperrstunde ab 23 Uhr sowie weitere Beschränkungen in Kraft, gleichzeitig passt die Regionalregierung auch die Beschränkungen der Warnstufe 1 an.



Teneriffa wurde von den Kanaren zum 26. Juni wieder auf Corona-Warnstufe 3 gesetzt.



Angepasste Beschränkungen auf Warnstufe 3



Gleichzeitig mit der Verschärfung der Warnstufe für Teneriffa beschloss der kanarische EZB-Rat jedoch auch, die damit eingehenden Beschränkungen an die aktuelle Pandemie-Lage und den Stand der Impfkampagne anzupassen. So bleiben beispielsweise öffentliche Kinderspielplätze und Sportanlagen im Freien auf Teneriffa weiterhin geöffnet, außerdem werden Pflege- und Seniorenheime nicht mehr generell für Besucher gesperrt. Gastronomische Betriebe müssen jedoch vorerst wieder ihre Innenräume schließen und dürfen auf den Außenplätzen höchstens 50 Prozent der Kapazitäten auslasten, die Maximalbelegung pro Tisch beträgt nun vier Personen.



Schließzeiten der Warnstufe 1 abgeschafft



Der gestrige Beschluss, welcher in Kürze im kanarischen Amtsblatt BOC veröffentlicht werden soll, regelt auch einige Modalitäten der anderen Warnstufen neu. So werden die Beschränkungszeiten für Aktivitäten auf den Inseln der Warnstufe 1 aufgehoben, dies sind derzeit Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera und El Hierro. Auf Warnstufe 2 bleiben sie bei Mitternacht und 6 Uhr bestehen. Begründet wird die Heraufstufung Teneriffas von Kategorie 2 auf 3 mit den aktuellen Corona-Infektionswerten der Insel. Sie verzeichnet derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 98,64 Fällen je 100.000 Einwohner, die europaweit als Vergleichsgröße dienende 14-Tage-Inzidenz liegt bei 170,58. Damit weist Teneriffa ein nahezu doppelt so hohes Infektionsgeschehen auf wie alle anderen Kanareninseln. Mit der neuen Einordnung gilt ab kommendem Samstag auf Teneriffa wieder täglich eine Sperrstunde für Aktivitäten und Gastronomie von 23 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag. Dies ist jedoch keine generelle Ausgangssperre.Gleichzeitig mit der Verschärfung der Warnstufe für Teneriffa beschloss der kanarische EZB-Rat jedoch auch, die damit eingehenden Beschränkungen an die aktuelle Pandemie-Lage und den Stand der Impfkampagne anzupassen. So bleiben beispielsweise öffentliche Kinderspielplätze und Sportanlagen im Freien auf Teneriffa weiterhin geöffnet, außerdem werden Pflege- und Seniorenheime nicht mehr generell für Besucher gesperrt. Gastronomische Betriebe müssen jedoch vorerst wieder ihre Innenräume schließen und dürfen auf den Außenplätzen höchstens 50 Prozent der Kapazitäten auslasten, die Maximalbelegung pro Tisch beträgt nun vier Personen.Der gestrige Beschluss, welcher in Kürze im kanarischen Amtsblatt BOC veröffentlicht werden soll, regelt auch einige Modalitäten der anderen Warnstufen neu. So werden die Beschränkungszeiten für Aktivitäten auf den Inseln der Warnstufe 1 aufgehoben, dies sind derzeit Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera und El Hierro. Auf Warnstufe 2 bleiben sie bei Mitternacht und 6 Uhr bestehen.

Weitere Nachrichten über Reisen

24.06.2021 Malediven: Ausgangssperre um zwei Stunden verkürzt Auf den Malediven gilt die nächtliche Ausgangssperre in der Region Greater Malé künftig zwei Stunden kürzer. Sie greift nun täglich erst ab 18 Uhr. Auf den Malediven gilt die nächtliche Ausgangssperre in der Region Greater Malé künftig zwei Stunden kürzer. Sie greift nun täglich erst ab 18 Uhr.

24.06.2021 Israel: Öffnung für geimpfte Urlauber verschoben Israel verschiebt die Einreise für geimpfte Individualtouristen um vorerst einen weiteren Monat. Grund ist die Sorge um eine Ausbreitung der Coronavirus-Mutationen. Israel verschiebt die Einreise für geimpfte Individualtouristen um vorerst einen weiteren Monat. Grund ist die Sorge um eine Ausbreitung der Coronavirus-Mutationen.

24.06.2021 Kanaren: Testpflicht im Hotel erst ab zwölf Jahren Die Kanaren fordern künftig erst von Kindern ab einem Alter von zwölf Jahren einen negativen Corona-Test für den Zugang zu Hotels. Bislang lag die Grenze bei sechs Jahren. Die Kanaren fordern künftig erst von Kindern ab einem Alter von zwölf Jahren einen negativen Corona-Test für den Zugang zu Hotels. Bislang lag die Grenze bei sechs Jahren.

24.06.2021 Ungarn: Einreise ohne Test ab sofort erlaubt Ungarn erlaubt ab sofort wieder die Einreise auf dem Landweg ohne Test- oder Quarantänepflicht. Touristische Aufenthalte in Hotels und Flüge sind jedoch noch verboten. Ungarn erlaubt ab sofort wieder die Einreise auf dem Landweg ohne Test- oder Quarantänepflicht. Touristische Aufenthalte in Hotels und Flüge sind jedoch noch verboten.