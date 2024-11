Kanaren: Teneriffa führt Ökosteuer für die Masca-Schlucht ein

München, 01.11.2024 | 12:03 | ksu

Seit Juli 2024 müssen Besucherinnen und Besucher der Masca-Schlucht auf Teneriffa 28 Euro für den Zugang zahlen. Mit dieser Gebühr soll die sensible Natur geschützt und der Besuchsstrom besser kontrolliert werden. Eine Voranmeldung soll ebenfalls verpflichtend werden, auch ein Shuttlebus-Service ist in Planung.



Teneriffa führt Eintrittsgebühr für Naturschutzgebiet ein.

Die Regierung der Kanarischen Inseln hat eine Ökosteuer für den Zugang zur Masca-Schlucht eingeführt: Seit dem 11. Juli 2024 kostet die Wanderung 28 Euro pro Person. Ziel der Gebühr ist es, die Belastung durch Gäste zu verringern und die Natur langfristig zu schützen. Die Präsidentin des Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, erklärte, dass die Einnahmen vollständig in den Naturschutz fließen und zur Förderung eines organisierten und sicheren Besuchserlebnisses verwendet werden. Die Maßnahme wurde initiiert, nachdem auf den Kanaren große Demonstrationen für einen nachhaltigeren Tourismus und gegen Massentourismus stattgefunden hatten. Tickets für die Schlucht sind online erhältlich. Reisende sollten sich 30 Minuten vor ihrem gebuchten Zeitfenster am Besucherzentrum einfinden. Einwohnerinnen und Einwohner besuchen die Masca-Schlucht weiterhin kostenfrei.Urlauberinnen und Urlauber müssen ihre Wanderung im Voraus buchen, da der Zugang limitiert ist. Tickets sind personalisiert und nicht übertragbar. Wer die Schlucht betreten möchte, muss sich am Zugang ausweisen. Weitere Anforderungen für die Wanderung:Neben der Ökosteuer von 28 Euro ist ein separates Bootsticket erforderlich, das innerhalb von vier Stunden nach der Buchung der Wanderung gekauft werden muss. Die Kosten betragen 25 Euro, der Zielhafen ist Los Gigantes. Ein weiterer Hafen, Punta de Teno, wird derzeit diskutiert.Ab Dezember 2024, eventuell etwas später, wird ein Shuttlebus-Service eingeführt. Gäste parken ihr Fahrzeug und nehmen einen Bus zum Start des Wanderweges. Das Shuttle kostet 10 Euro und das Ticket muss gemeinsam mit dem Wander- und Bootsticket vorgezeigt werden.Der Abstieg in die Schlucht ist zwischen 8:30 und 13 Uhr möglich, mit 25 Plätzen alle 30 Minuten. Für den Aufstieg gibt es einen Termin um 9 Uhr, ebenfalls mit 25 Plätzen. Die Masca-Schlucht ist zunächst freitags, samstags und sonntags geöffnet.Neben der Ökosteuer und der Ticketpflicht führte die Inselregierung eine Besuchsobergrenze ein: Seit 2024 dürfen täglich maximal 275 Personen die Masca-Schlucht betreten. Diese Begrenzung halbiert die bisherigen Besuchszahlen und soll die Überlastung des Naturgebiets verhindern. Außerdem wurde entlang der Zufahrtsstraße nach Masca eine neue Brücke errichtet, um die Sicherheit der Fußgängerinnen und Fußgänger zu verbessern. Jessica de León, Ministerin für Tourismus und Beschäftigung, begrüßt diese Maßnahmen als ein zukunftsweisendes Modell für die gesamte Region. Sie sieht darin einen wichtigen Schritt, um die Tragfähigkeit stark besuchter Naturgebiete besser zu steuern.