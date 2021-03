Kanaren: Teneriffa öffnet Masca-Schlucht für Wanderer

München, 24.03.2021 | 13:28 | soe

Teneriffa-Urlauber können ab dem 27. März wieder in der berühmten Masca-Schlucht wandern. Nachdem das Naturwunder in den letzten drei Jahren für umfangreiche Ausbau- und Sanierungsarbeiten gesperrt war, hat die Kanareninsel nun die Wiederöffnung angekündigt. Nach Informationen der Lokalzeitung Teneriffa News ist für einen Besuch künftig eine Voranmeldung nötig.



Auf Teneriffa wird die Masca-Schlucht nach dreijähriger Sanierung wieder für Wanderer geöffnet. (Symbolfoto)

Teneriffas wohl spektakulärste Wanderroute musste im Februar 2018 für Besucher gesperrt werden, weil der schlechte Zustand der Wegstrecken diese zu gefährlich gemacht hatte. Dem wurde von der Inselregierung nun Abhilfe geschaffen: Nach dreijähriger Sanierungszeit und über 1,2 Millionen Euro Investitionsvolumen zeigt sich die Schlucht deutlich besser ausgebaut. Wanderer können sich nicht nur über erneuerte, traditionell bepflasterte Wege und neue Hinweisschilder freuen, sondern werden auch durch drei Kontrollpunkte und ein überholtes Kommunikationssystem abgesichert. Um ihre Koordination kümmert sich fortan ein Besucherzentrum.Auch die Natur der Masca-Schlucht profitiert von den Neuerungen. Die Vegetation wurde während der Bauphase von eingeschleppten Pflanzenarten befreit, der Energiebedarf wird aus neuen Solarpanels gespeist. Zudem sollen zu große Besucherströme künftig vermieden werden, indem ein Terminvergabesystem für maximal 125 Wanderer pro Öffnungstag sorgt. Einzelne Gruppen dürfen eine Teilnehmerzahl von 25 nicht überschreiten. Startpunkt aller Wanderrouten soll das Besucherzentrum bilden, auf diese Weise wird der Überblick über die aktuellen Besucherzahlen gewahrt. Die Masca-Schlucht öffnet in der Sommersaison von Samstag bis Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 8 bis 18 Uhr, im Winter wird sie eine Stunde früher geschlossen.Die auch als „spanischer Machu Picchu“ bekannte Schlucht befindet sich im Teno-Gebirge und verfügt über verschiedene Wanderrouten. Inmitten malerischer Berghänge und Klippen liegt das Dorf Masca, von dem ein Wanderweg durch die Schlucht an Feldern, Mandelbäumen und Dattelpalmen vorbei bis zum Atlantik führt. Die Route ist allerdings nichts für Spaziergänger: Nur wer eine professionelle Wander-Ausrüstung vorweisen kann, darf die Masca-Schlucht erklimmen.