Kanaren: Teneriffa baut beliebten Strand von Teresitas aus

München, 16.05.2024 | 12:26 | sei

Urlauber und Urlauberinnen auf der Kanareninsel Teneriffa dürfen sich über eine Erweiterung des Strandes von Teresitas freuen. Der als einer der bekanntesten Küstenabschnitte der Insel geltende Strand soll unter anderem durch das Anlegen eines großzügigen Parks noch attraktiver werden. Zusätzlich planen die Behörden kurzfristig eine Neuregelung des Verkehrsflusses an der Playa de las Teresitas, um die Anreise und das Parken zu erleichtern.



Der beliebte Strand von Teresitas auf Teneriffa wird künftig um einen großen Park erweitert.

Der rund neun Kilometer von der Inselhauptstadt entfernte Strand von Teresitas wird künftig grundlegend umgebaut. Wie die Inselregierung laut dem Informationsportal Teneriffa News verkündete, soll sich bald ein großer Stadtpark an die Strandfläche anschließen, der Sport- und Erholungsmöglichkeiten für Einheimische und Urlaubsgäste bietet. Zudem werden die Promenade und die Parkplätze umgestaltet. Der vor Ort bereits bestehende Friedhof soll ebenfalls in den neuen Park integriert werden.Die Mittel für den großangelegten Umbau der Anlage sollen zu einem beträchtlichen Teil aus dem Verkauf eines am Strand gelegenen Grundstücks fließen, auf dem der Bau eines Hotels erfolgen wird. Aber auch der Umweltschutz wird in die Planungen einbezogen, so bleiben die Hänge des Strandes als Schutzgebiete unangetastet und es ist eine Verbesserung des Entwässerungs- und Beleuchtungssystems des Areals vorgesehen. Für eine ungehinderte Anreise wird auf eine Optimierung der Straßenführung sowie auf bessere Anbindungen an öffentliche Verkehrsmittel gesetzt.Wer mit dem Mietwagen zum Strand von Teresitas anreiste, musste sich bisher besonders an Wochenenden und Feiertagen auf eine Geduldsprobe einstellen. Der dort neu angelegte Parkplatz kann nur über eine einzige Zufahrt befahren und wieder verlassen werden, was an stark frequentierten Tagen immer wieder zu Engpässen und einem Verkehrschaos führt. Da nach Aussage der Stadtverwaltung von Santa Cruz die Topographie des Geländes keine weitere Zufahrt ermöglicht, soll nun eine neue Ampel den Verkehrsfluss regeln. Diese wird bereits installiert und soll ab Anfang Juni testweise den Betrieb aufnehmen. Sobald der Umbau des Strandes abgeschlossen ist, werden die aktuellen Parkplätze durch neue ober- und unterirdische Stellflächen ersetzt.