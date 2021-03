Kanaren: Corona-Maßnahmen auf Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa verschärft

München, 15.03.2021 | 11:49 | soe

Auf den Kanaren gelten seit dem 15. März auf drei Inseln verschärfte Corona-Maßnahmen. Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa werden nun auf einer strengeren Form der Warnstufe 2 geführt, was eine striktere Ausgangssperre sowie mehr Beschränkungen für private Treffen zur Folge hat. Für Lanzarote und La Graciosa gelten die Verschärfungen nicht, sie bleiben auf der regulären Corona-Warnstufe 2.



Auf Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa traten laut Veröffentlichung im kanarischen Amtsblatt Boletin Oficial de Canarias am 15. März um 0 Uhr strengere Corona-Bestimmungen in Kraft. Die Behörden haben mit der „Nivel 2 reforzardo“ eine verstärkte Corona-Warnstufe 2 eingeführt und diese für die drei Inseln verhängt, um dort der Verbreitung der Corona-Pandemie effektiver Einhalt zu gebieten. Sie ähneln in ihrer Ausführung den Maßnahmen der Warnstufe 3, umfassen allerdings keine Reisebeschränkungen für Einheimische.Seit dem heutigen Montag muss auf Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr eingehalten werden. Damit beginnt sie eine Stunde früher als auf den Inseln der normalen Warnstufe 2. Zudem dürfen Restaurants und Cafés sowohl in Innen-, als auch in Außenbereichen nur noch 50 Prozent der maximalen Gästekapazität bewirten. Dabei sind höchstens vier Personen pro Tisch erlaubt, wenn mehr als ein Haushalt zusammensitzt. Die gleiche Begrenzung von höchstens vier Personen gilt für Gruppen bei privaten Treffen, egal, ob diese im privaten Raum oder in der Öffentlichkeit erfolgen. Strände dürfen nur zu maximal 50 Prozent ausgelastet werden, Pools und andere Gemeinschaftsbereiche von Hotelanlagen nur zu einem Drittel.Mit der neuen Abstufung arbeiten die Kanaren nun mit einem fünfstufigen System zur Einteilung der Corona-Risikokategorien. Die niedrigste Stufe 1 markiert die Farbe Grün, danach folgt die bisherige Stufe 2 mit Gelb. Die verschärfte Warnstufe 2 wird mit Orange angegeben, Stufe 3 mit Rot. Am höchsten Ende der Warnskala befindet sich Stufe 4 mit Braun, derzeit ist jedoch keine der Kanarischen Inseln mit den Warnstufen 3 oder 4 versehen.