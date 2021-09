Karibik: Verschärfte Corona-Maßnahmen auf mehreren Inseln

München, 02.09.2021 | 16:32 | soe

In der Karibik haben mehrere Inselstaaten ihre Corona-Maßnahmen verschärft. In Curaçao müssen Reisende auch mit Impfschutz nun wieder einen Corona-Test bei der Einreise vorlegen, auf St. Lucia wurde die nächtliche Ausgangssperre verlängert. Die Inseln von Turks & Caicos erlauben seit dem 1. September ausländischen Besuchern ab 16 Jahren nur noch mit vollständiger Corona-Impfung die Einreise.



In der Karibik haben mehrere Inselstaaten schärfere Corona-Maßnahmen erlassen. © CHECK24/Oehler

Die Anrainerstaaten der Karibik kämpfen gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie. Nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda hat unter anderem der zum Königreich der Niederlande gehörende Inselstaat Curaçao deshalb strengere Einreisebestimmungen eingeführt. Zum 31. August schafften die Behörden die Ausnahmeregelungen für vollständig geimpfte Reisende wieder ab. Damit müssen fortan auch Urlauber mit Corona-Impfschutz einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie aus einem Land mit erhöhtem Risiko auf die Karibikinsel einreisen möchten. Deutschland wird von Curaçao aktuell zu den Corona-Risikoländern gezählt. Aus diesem Grund benötigen Reisende bei der Ankunft einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test und müssen am dritten Tag nach der Ankunft einen Antigen-Schnelltest durchführen lassen. Zudem brauchen sie eine COVID-19 abdeckende Krankenversicherung und müssen binnen 48 Stunden vor der Einreise eine digitale Passenger Locator Card ausfüllen.In St. Lucia wurde die nächtliche Ausgangssperre in dieser Woche verschärft. Noch bis inklusive Freitag, den 3. September, gilt sie von 19 Uhr bis 4 Uhr am Folgetag. Am 4. September beginnt die Sperrzeit bereits um 16 Uhr und dauert über den gesamten Sonntag bis zum Montag um 4 Uhr an. Bis zum Dienstag, 7. September, gilt dann wieder die an Wochentagen übliche Ausgangssperre zwischen 19 und 4 Uhr. Geschäfte müssen jeweils bereits eine Stunde vor Beginn der Ausgangsbeschränkungen schließen, zudem sind sämtliche Zusammenkünfte zwischen Mitgliedern verschiedener Haushalte verboten.Die Turks- und Caicosinseln empfangen seit dem 1. September nur noch ausländische Besucher mit vollständigem Corona-Impfschutz, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. Zudem muss jeder Ankommende nun einen höchstens drei Tage alten PCR- oder Antigentest vorlegen, zuvor durfte die Probenentnahme bis zu fünf Tage her sein. Weiterhin werden das Ausfüllen eines Gesundheitsfragebogens und der Nachweis über eine COVID-19 abdeckende Krankenversicherung verlangt. Auf den Inseln selbst herrscht eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 1 und 5 Uhr.