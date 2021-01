Karneval in Rio de Janeiro 2021 wegen Corona abgesagt

München, 25.01.2021 | 12:36 | soe

Rio de Janeiro hat seinen berühmten Karneval im Jahr 2021 komplett abgesagt. Die aktuelle Pandemiesituation lasse laut Aussage des Bürgermeisters Eduardo Paes keine andere Entscheidung zu. Ursprünglich sollte der eigentlich im Februar stattfindende Karneval im Sommer 2021 teilweise nachgeholt werden, nun entfällt auch diese Lösung.



Weder die Karnevalsfeiern in den Straßen der brasilianischen Metropole, noch der weltberühmte Umzug der Sambaschulen im Sambodrom von Rio de Janeiro dürfen in diesem Jahr stattfinden. Letzterer war zunächst als Ersatzveranstaltung im Juli 2021 angedacht worden, die umfassenden Vorbereitungen auf das Großevent seien in den Augen der Behörden jedoch derzeit nicht möglich. Als Trost für alle verhinderten Karnevalisten lenkte Bürgermeister Paes den Blick auf die Saison 2022, wenn dank der Impfung der Carnaval de Rio wieder in gewohnter Intensität gefeiert werden soll.Der Karneval gilt in der Stadt am Zuckerhut als Kulturgut und ist alljährlich Anziehungspunkt für Millionen Touristen. Damit ist die Veranstaltung auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region. Nach mehreren Medienberichten zeigte sich der Verband der Sambaschulen dennoch verständnisvoll gegenüber der Entscheidung zur vollständigen Absage. In Brasilien grassiert eine mutierte Variante des Coronavirus, zudem läuft die Impfkampagne nur schleppend an und lässt noch keine verlässlichen Einschätzungen über den Impfstatus der Bevölkerung bis zum Sommer zu.Ursprünglich hätte der Karneval in Rio de Janeiro in diesem Jahr vom 12. bis zum 17. Februar stattfinden sollen. Er wird in jedem Jahr vom Tourismusbüro der Metropole gemeinsam mit der Liga der Sambaschulen organisiert. Höhepunkt der Veranstaltung sind die Umzüge der Sambaschulen durch das 1984 erbaute Sambodrom, bei dem Tausende Tänzer in farbenfrohen Kostümen ausgefeilte Choreographien vorführen. Dabei steigt alljährlich die Schule mit der besten Bewertung in die oberste Liga auf und wird, ähnlich wie beim Fußball, intensiv gefeiert.