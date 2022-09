Kasachstan nennt Hauptstadt wieder Astana

München, 19.09.2022 | 12:40 | soe

Die Ehrung währte nur drei Jahre: Kasachstans 2019 nach dem Ex-Präsidenten umbenannte Hauptstadt Nur-Sultan heißt fortan wieder Astana. Der derzeitige Staatschef Kassym-Schomart Tokajew unterzeichnete eine entsprechende Verfassungsänderung, welche zugleich die Amtszeit kasachischer Präsidenten begrenzt. Bereits vor 2019 hatte die Hauptstadt mehr als 20 Jahre lang den Namen Astana getragen.



Am vergangenen Freitag gab die Präsidialverwaltung Kasachstans den neuen Erlass bekannt, der die erneute Namensänderung der Stadt festschreibt. Hintergrund des Richtungswechsels sind politische Spannungen: Der letzte Namenswechsel erfolgte zu Ehren des 2019 zurückgetretenen Präsidenten Nursultan Nasarbajew. Dieser hatte den Staat zuvor rund drei Jahrzehnte lang regiert und behielt auch nach seiner Abdankung noch zahlreiche Machtbefugnisse. Inzwischen hat sich der politische Wind jedoch gedreht und der Einfluss Nasarbajews soll reduziert werden. Aus diesem Grund ist auch der Name Nur-Sultan für die Hauptstadt nicht mehr gewünscht.Neben der Namensänderung beinhaltet das vom derzeitigen Staatsoberhaupt unterzeichnete Dekret auch eine Anpassung der Amtszeit des Präsidenten. Bislang durfte ein Staatschef in Kasachstan fünf Jahre lang regieren, anschließend jedoch unbegrenzt erneut zur Wahl antreten. Künftig verlängert sich die Amtszeit um zwei auf sieben Jahre, danach ist eine erneute Kandidatur jedoch ausgeschlossen. Das gilt allerdings nicht für den derzeitigen Präsidenten Tokajew: Dieser Teil des Gesetzes tritt erst ab der nächsten Wahl in Kraft.Es ist nicht das erste oder zweite Mal, dass die nun wieder als Astana bezeichnete Stadt ihren Namen ändert. Ursprünglich als Akmolinsk gegründet, erhielt sie 1961 unter russischem Einfluss den Namen Zelinograd, ab 1992 die Bezeichnung Aqmola. 1998 bis 2019 war die Metropole schließlich als Astana bekannt, wie sie auch von nun an wieder heißen soll. Übersetzt aus dem Kasachischen bedeutet es schlicht „Hauptstadt“.