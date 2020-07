Spanien: Katalonien führt Maskenpflicht im Freien ein

München, 08.07.2020 | 08:50 | soe

Die spanische Region Katalonien hat eine deutliche Verschärfung der Maskenpflicht angekündigt. Im Laufe des Mittwochs, 8. Juli, sollen die konkreten Bedingungen der neuen Vorgaben beschlossen werden. Fest steht jedoch bereits, dass der Mund-Nase-Schutz künftig auch zu jeder Zeit unter freiem Himmel verpflichtend getragen werden soll.



Bislang besteht in ganz Spanien die Regelung, dass im Freien nur dann eine Maskenpflicht besteht, wenn die Einhaltung eines Mindestabstands von eineinhalb Metern zwischen Personen nicht gegeben ist. Gemäß den neuen Beschlüssen der katalanischen Regierung soll der Abstand beim Tragen der Maske jedoch keine Rolle mehr spielen. Katalonien gehört zu den noch immer von vielen Neuinfektionen betroffenen Regionen innerhalb Spaniens, besonders der Landkreis Segrià hat weiterhin mit der Pandemie zu kämpfen und wurde erneut unter Quarantäne gestellt.Auch in Oberösterreich gibt es ab dem 9. Juli wieder eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Die zwischenzeitlich bereits ausgesetzte Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes wird in Geschäften sowie in gastronomischen Einrichtungen auf dem Weg zum Tisch erneut in Kraft gesetzt. Auch bei öffentlichen Veranstaltungen, ob überdacht oder unter freiem Himmel, muss eine Maske immer dann getragen werden, wenn kein Sicherheitsabstand garantiert werden kann.