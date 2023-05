Kenia: Impfnachweis bei Einreise entfällt

München, 11.05.2023 | 08:32 | spi

Kenia hat die Pflicht zum Nachweis einer Covid-19-Impfung oder eines negativen PCR-Tests aufgehoben. Urlauberinnen und Urlauber können das ostafrikanische Land nun ohne coronabedingte Einschränkungen besuchen. Die Entscheidung der kenianischen Regierung folgt auf die Ankündigung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 5. Mai, dass der internationale Corona-Gesundheitsnotstand aufgehoben sei.



Kenia, das Land der Elefanten, Löwen und Nashörner, schafft seine coronabedingten Einreisebestimmungen ab.

Auch auf nationaler Ebene scheint die Corona-Pandemie überwunden. In dieser Woche liegt die Infektionsrate bei 0,63 Prozent und die 7-Tage-Inzidenz sogar bei 0,0 Neuinfektionen. Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht wurden bereits vor einigen Monaten aufgehoben. Kenia öffnet sich pünktlich für alle, die in der Hauptsaison zwischen November und März endlich auf Safari gehen wollen.Deutsche Staatsangehörige müssen für die Kenia-Reise ein Visum beantragen. Auf der offiziellen Website kann ein elektronisches Visum beantragt werden. Dadurch entfällt der Gang zur Botschaft. Vor der Nutzung von Online-Drittanbietern wird indes gewarnt, für das offizielle Visum wird eine Gebühr von 51 US-Dollar erhoben. Obwohl der Nachweis einer Covid-19-Immunisierung nicht mehr erforderlich ist, bleibt eine Regel bestehen. Zeigen Reisende bei der Einreise grippeähnliche Symptome, müssen sie sich einem kostenpflichtigen PCR-Test unterziehen. Bei positivem Ergebnis wird eine Quarantäne angeordnet.Die nationale Fluggesellschaft Kenya Airways hatte ihren Flugbetrieb während der Corona-Pandemie um bis zu 80 Prozent eingeschränkt. Jetzt verbindet sie Kenia wieder mit Europa. Von den Flughäfen Amsterdam, London und Paris fliegt Kenya Airways nach Nairobi. Aber auch von Deutschland aus gibt es Direktverbindungen nach Kenia. Die Lufthansa fliegt mehrmals wöchentlich vom Frankfurter Flughafen in die kenianische Hauptstadt.