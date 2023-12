Kenia schafft zum Jahreswechsel Visumpflicht ab

München, 13.12.2023 | 15:09 | spi

Kenia schafft zum Jahreswechsel die Visumspflicht ab. Damit entfallen auch die Visagebühren und der bürokratische Aufwand. Stattdessen beantragen Reisende eine elektronische Reisegenehmigung über ein Online-Portal. Außerdem benötigen Urlauberinnen und Urlauber nur noch einen gültigen Reisepass, um das ostafrikanische Land zu besuchen.



Für die Einreise in Kenia ist ab Januar 2024 kein kostenpflichtiges Visum mehr nötig.

Anlässlich des 60. Unabhängigkeitstages von Kenia hat Präsident William Ruto angekündigt, dass das Land ab 2024 ohne Visum bereisbar sein wird. Voraussetzung für die Einreise ist ab dem 1. Januar 2024 lediglich eine elektronische Reisegenehmigung und ein gültiger Reisepass. Die Reisegenehmigung soll auf einer speziellen Plattform kostenlos beantragt werden können.Ein Visum für Kenia zu bekommen, war mit langen Wartezeiten und bürokratischen Aufwand verbunden. Zudem kostete das Visum 50 Euro. Mit den neuen Einreisebestimmungen erhofft sich Kenia mehr Besucherinnen und Besucher. Das Land zählte bereits mit Visumspflicht zu den beliebtesten Reisezielen europäischer Touristinnen und Touristen.Im Osten Afrikas lockt Kenia mit riesigen Nationalparks wie dem Massai Mara National Reserve und dem Amboseli-Nationalpark. Auf Safaris können Reisende Elefanten, Giraffen und Löwen in freier Wildbahn beobachten. Die herzliche Kultur und die schmackhafte Küche machen einen Urlaub in Kenia zu einem unvergesslichen Erlebnis. Von Amsterdam und Frankfurt gibt es Direktflüge in die Hauptstadt Nairobi.