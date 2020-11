Einreise: Kolumbien lässt deutsche Urlauber doch wieder ins Land

München, 12.11.2020 | 16:01 | soe

Kolumbien lässt Urlauber aus Deutschland nun doch wieder einreisen. Damit hat die kolumbianische Regierung nach Informationen des Auswärtigen Amtes ihre eigene Entscheidung aus der vergangenen Woche revidiert, welche die touristische Einreise aus Deutschland kurzfristig einschränken sollte. Notwendig ist für die Einreise die Anwendung von zwei verschiedenen Apps auf dem Smartphone.



Ausländische Staatsbürger dürfen wieder per Flugzeug nach Kolumbien einreisen, der internationale Flugverkehr wurde hierfür in den letzten Wochen schrittweise wiederaufgenommen. Das kolumbianische Gesundheitsministerium verlangt hierfür bei internationalen Flugverbindungen eine vorherige Registrierung über die App „Check-Mig“. Sie wird auf der Website des Außenministeriums von Kolumbien zum Download bereitgestellt. Darüber hinaus müssen Einreisende eine zweite App mit dem Namen „CoronApp-Colombia“ nutzen. Sie stellt dem Nutzer Fragen zu dessen Gesundheitszustand und übermittelt die Antworten an das kolumbianische Gesundheitsministerium. Nach der Ankunft in Kolumbien wird der Reisende von der Behörde kontaktiert.Ursprünglich wollte Kolumbien ab dem 10. November keine Touristen aus Deutschland mehr ins Land lassen. Für Einreisen aus geschäftlichen Gründen oder zu Studienaufenthalten sollte ein Visum erforderlich werden. Aus deutscher Sicht gilt Kolumbien weiterhin als Corona-Risikogebiet, weshalb das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das südamerikanische Land warnt.