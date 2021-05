Kroatien verlängert Corona-Maßnahmen bis 15. Mai

München, 03.05.2021 | 09:30 | cge

Kroatien verlängert die landesweiten Corona-Maßnahmen sowie die Einreisebestimmungen bis zum 15. Mai 2021. Somit ist die Einreise aus Deutschland nach Kroatien auch weiterhin nur mit negativem Corona-Testergebnis erlaubt. Dies berichtet das internationale Informationsportal Garda.



Kroatien verlängert die Corona-Maßnahmen.

Kroatien orientiert sich hinsichtlich der Einreisebestimmungen an der Corona-Ampel der EU-Gesundheitsagentur ECDC. Da Deutschland derzeit nicht als Grün eingestuft wird, gilt für deutsche Staatsbürger eine Testpflicht bei der Einreise. Vorgelegt werden muss ein PCR-Test oder Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Von der Testpflicht befreit sind Personen, die bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft wurden oder eine Infektion überstanden haben und dies nachweisen können. Außerdem sind bestimmte Personengruppen, beispielsweise Transitreisende, die sich nicht länger als zwölf Stunden im Land aufhalten, ausgenommen. Menschen, die aus Ländern einreisen, die von der ECDC als Grün eingeordnet werden, dürfen ebenso ohne Einschränkungen nach Kroatien einreisen. Dazu zählen in Europa seit dem 30. April 2021 Finnland und Teile Norwegens.Die Beschränkungen innerhalb Kroatiens wurden ebenfalls noch einmal verlängert. Bis zum 15. Mai 2021 sind somit öffentliche Versammlungen mit maximal 25 Personen gestattet, während private Zusammenkünfte auf höchstens zehn Menschen aus zwei Hausständen begrenzt sind. Bars und Nachtclubs dürfen auch weiterhin nicht öffnen. In geschlossenen Räumen und auf belebten Plätzen, auf denen keine angemessenen Abstände möglich sind, müssen auch weiterhin Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden.Kroatien ist derzeit von der Corona-Pandemie stark betroffen und wird durch das Robert Koch-Institut als Hochinzidenzgebiet gewertet. Durch das Auswärtige Amt besteht eine Reisewarnung. Personen, die aus Kroatien zurück nach Deutschland kommen, müssen neben der Testpflicht auch einer zehntägigen Quarantäne nachkommen. Diese kann nach fünf Tagen durch ein negatives Testergebnis beendet werden. Reisende sollten außerdem die Regelungen der einzelnen Bundesländer beachten, da diese von den Verordnungen des Bundes abweichen können.